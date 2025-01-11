11 января 2025, 05:37

Последние антироссийские санкции Байдена вызвали недоумение в Европе

РИА «Новости»
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Очередные санкции, которые ввела администрация президента США Джо Байдена, призваны обеспечить всемирный рост цен на энергоносители. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Как считает эксперт, действующий американский лидер специально откладывал ввод масштабных ограничений до окончания своего срока правления, чтобы все негативные последствия этих санкций легли на плечи его преемника избранного президента Дональда Трампа.

«Санкции Байдена нацелены вызвать рост цен на энергоносители для всех, включая и самих американцев», - объяснил эксперт.

Накануне, 10 января, Соединенные Штаты объявили о введении самых масштабных санкций против российского сектора энергетики. Рестрикции введут против десятков трейдеров и фирм, обслуживающих нефтяные месторождения.

США Газ Европа Санкции Нефть Дональд Трамп Цена на нефть Джо Байден
11 января 2025, 06:14
Губернатор Калифорнии потребовал объяснить нехватку воды для пожарных
Global Look Press
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести тщательное независимое расследование инцидента с отсутствием воды в пожарных гидрантах и пустым водохранилищем во время бушующих в штате беспрецедентных лесных пожаров. Об этом сам глава штата написал в соцсети X.

«Мы должны все выяснить, для того, чтобы быть уверенными, что такого больше не случится, и что у нас есть все необходимые ресурсы для борьбы с такими катастрофическими пожарами», - написал Ньюсом.

Кроме этого к сообщению он прикрепил официальное письмо главному исполнительному директору департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса и директору Los Angeles County Public Works, крупнейшей муниципальной службы общественных работ в США.

Ранее полиция задержала подозреваемого в поджоге, который мог спровоцировать пожары в Лос-Анджелесе. Поймать возможного злоумышленника помогли местные жители. Окружной прокурор заявил, что если вину подозреваемого докажут, он может оказаться за решеткой пожизненно.

США Пожары Лесные пожары Калифорния Полиция
11 января 2025, 04:44
Премьер-министр Гренландии высказал недовольство зависимостью от Дании
РИА «Новости»
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Гренландия в вопросах своей внешнеполитической деятельности слишком зависит от Дании. Такое заявление сделал премьер-министр острова Муте Эгеде, его процитировала телерадиокомпания DR.

«Если мне нужно поговорить с лидером другой страны, то мне приходится приглашать посла Дании», - посетовал он на излишнюю зависимость.

При этом премьер-министр подчеркнул, что жители острова хотят быть гренландцами, а не датчанами или американцами. Однако Эгеде отметил, что Гренландия давно сотрудничает с Соединенными Штатами и продолжит это делать в будущем.

Ко всему прочему, премьер-министр добавил, что пока не общался лично с избранным президентом США Дональдом Трампом, который ранее высказал намерения присоединить остров к США.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что Штаты развертывают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное вооружение.

США Дания Дональд Трамп Гренландия
11 января 2025, 03:12
Байден провел переговоры с Зеленским по телефону
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова привело РИА «Новости».

«Несколько минут назад президент (Байден - прим. ред.) переговорил с президентом Зеленским», - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, этот телефонный разговор решили провести в первую очередь из-за того, что Байдену пришлось отменить встречу в Риме вследствие чрезвычайной ситуации с пожарами в Лос-Анджелесе. Детали прошедшего разговора Жан-Пьер пообещала раскрыть позднее.

Ранее в украинском МИД сообщили, что Зеленский ждет встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Киевские власти ведут подготовку к «украинско-американским контактам на самом высоком уровне».

США Владимир Зеленский Белый дом в США Переговоры Джо Байден
10 января 2025, 21:53
Трамп не сможет единолично снять введенные Байденом санкции
РИА «Новости»
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После вступления в должность Дональд Трамп не сможет самостоятельно отменить санкции, которые ввели при президенте США Джо Байдене. Как заявили представители действующей администрации, такое решение ему придется согласовать с конгрессом.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил такую необходимость, сообщило РИА «Новости».

«Полагаю, что да. Эти санкции являются исполнительными мерами, принятыми президентом Байденом. Какие дальнейшие исполнительные действия будут предприниматься - это дело следующей администрации», - ответил он на вопрос журналиста, потребуется ли Трампу согласование с законодательной ветвью власти для снятия санкций.

Ранее Соединенные Штаты объявили о введении самых масштабных санкций против российского сектора энергетики. Рестрикции коснутся двух нефтяных предприятий из числа крупнейших в России.

США Белый дом в США Конгресс США Санкции Дональд Трамп Россия Джо Байден

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