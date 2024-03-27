27 марта 2024, 04:33

«Последние 48 часов». Вучич заявил об угрозе Сербии

РИА «Новости»
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Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам в ближайшее время. Об этом на своей странице в Instagram* написал президент страны Александр Вучич.

«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и Республике Сербской», - заявил сербский лидер.

Вучич добавил, что в ближайшие дни сообщит сербам, с какими вызовами им придется столкнуться, причем им будет как никогда тяжело. При этом он не пояснил, какая именно опасность угрожает стране.

Боснийская радиостанция Radio Sarajevo выдвинула два предположения на эту тему. Первое касается получения Вучичем информации, связанной со вступлением Косово в Совет Европы. Второе касается решения Высокого представителя в Боснии и Герцоговине Кристиана Шмидта о внесении изменений в избирательное законодательство БиГ.

Ранее Россия запросила созыв нового заседания Совета безопасности ООН , посвященного 25-летию натовских бомбардировок Югославии.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Соцсети Сербия Александр Вучич
27 марта 2024, 04:49
В Японии более 100 человек пострадали после приема пищевых добавок
Freepik
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В Японии два человека скончались и 106 были госпитализированы после приема пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от фармкомпании Kobayashi Pharmaceutical. Об этом сообщило агентство Kyodo.

«Число госпитализированных после приема биодобавок увеличилось до 106, и правительство заявило, что проведет экстренную проверку этого типа продукта питания, рекламирующего лечебные свойства, в категорию которого входит около шести тысяч продуктов», - говорится в публикации.

Биодобавку приобретали для снижения уровня холестерина. При этом люди, употребляющие пищевую добавку Beni-Koji, столкнулись с заболеванием почек. В фармкомпании решили отозвать проблемную партию, предположив, что причиной болезней и смерти людей стали компоненты, изначально не предусмотренные в ее составе.

Ранее терапевт Надежда Чернышова объяснила, к чему может привести бесконтрольный прием пищевых добавок. По ее словам, при переизбытке витаминов в организме, в частности, вероятны отравления, кровотечения у женщин и токсическое воздействие на печень.

Смертность Больницы Лекарства Питание Япония
27 марта 2024, 03:53
Пушков оценил минуту молчания во Франции по жертвам теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил минуту молчания по жертвам теракта в Crocus City Hall перед товарищеским матчем сборных Франции и Чили на стадионе в Марселе как первое проявление человечности за долгое время. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Первое человеческое проявление со стороны французов за долгое время. Иначе все, что мы слышим от официального Парижа, это обещания послать войска и странные заявления властей об „экзистенциальной угрозе“ Франции со стороны России, под которыми - ноль оснований», - написал сенатор.

До этого французские и чилийские футболисты собрались в центре поля перед началом матча, чтобы почтить память погибших в Подмосковье, а также выразить солидарность с русским народом, как рассказал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

В России группа «Пикник» опубликовала видео с песней «За невинно убиенных» , посвященной погибших в теракте.

Ранее турецкие власти передали России информацию о двух террористах , участвующих в атаке на Crocus City Hall. Как выяснилось, боевики посетили Турцию в феврале и марте.

Терроризм Футбол Франция Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 02:32
Турция передала России данные о двух террористах из Crocus City Hall
Unsplash
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Анкара провела тщательное изучение всех данных, имеющихся у нее о нападавших на Crocus City Hall в Подмосковье террористах. Преступники посетили Турцию незадолго до теракта, написала газета Hurriyet.

По данным издания, в стране изучили информацию о двух террористах, побывавших в Турции в феврале и марте. Все сведения о них передали Москве.

«Анкара ожидает расширения обмена информацией и документами», - указали в материале.

Ранее СМИ выяснили, что двое обвиняемых в совершении теракта в Crocus City Hall во время поездок в Турцию жили в отелях в центральных районах Фатих или Шишли.

Подозреваемые находились в Стамбуле в период с 27 февраля по 2 марта.

Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Боевики ворвались в здание и начали расстреливать зрителей. От их рук погибли более 130 человек, свыше 180 пострадали.

Турция Терроризм Россия Москва
27 марта 2024, 01:58
Лукашенко принес свою собаку Умку на военное совещание
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с военнослужащими, которые зачитали ему доклад. На встречу он взял с собой своего питомца. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Плановое совещание состоялось в рамках рабочей поездки белорусского лидера в Ошмянский район Гродненской области. На нем военные доложили Лукашенко, какая обстановка наблюдается на северо-западном направлении границы.

Также он поднял тему Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию с Калининградской областью. В ходе беседы с военными Александр Лукашенко держал в руках своего белого шпица Умку. Питомец лежал перед ним на столе.

Ранее президент республики заявил, что белорусские пограничники должны жестко пресекать любые провокации на государственной границе, вплоть до уничтожения нарушителей. С августа 2023 года военные предотвратили шесть попыток нарушения воздушного пространства Белоруссии.

Белоруссия Военные Александр Лукашенко

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