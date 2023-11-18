Последнее заседание саммита АТЭС началось на полчаса позже из-за опоздания Байдена

Главу Samsung обвинили в мошенничестве, ему грозит пять лет тюрьмы — СМИ

Обвинение потребовало приговорить председателя правления Samsung Electronics Co. Ли Чжэ Ена к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейская прокуратура обвинила Ли Чжэ Ена в мошенничестве с бухгалтерской отчетностью и манипулировании ценами акций. Из-за слияния компаний Cheil Industries Inc. и Samsung C&T он стал крупнейшим акционером корпорации Samsung Group.

Ли Чжэ Ен опроверг все обвинения, которые выдвинули против него. Дело расследуют уже на протяжении трех лет, в ближайшие месяцы ожидается решение суда.

Это не первое обвинение против Ли Чжэ Ена. В январе 2021 года суд приговорил его к 2,5 года тюрьмы из-за дачи взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Вице-президента компании арестовали, но досрочно освободили через семь месяцев.

Должность председателя правления Ли Чжэ Ен получил в октябре 2022 года. Глава компании является прямым потомком основателя Samsung Ли Бен Чхоля.

Ранее основателя Grouр-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Главу международной компании в сфере информационной безопасности осудили по делу о госизмене.