18 ноября 2023, 13:40

Последнее заседание саммита АТЭС началось на полчаса позже из-за опоздания Байдена

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Главы делегаций стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) полчаса ждали президента США Джо Байдена на последнем заседании саммита. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американский лидер появился в зале последним под крик чаек и музыку. Из-за опоздания президента Соединенных Штатов заседание началось на полчаса позже запланированного.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен напряженно следил за выступлением Байдена с противоположной стороны стола неподалеку от китайского лидера Си Цзиньпина.

Саммит АТЭС завершился в Сан-Франциско 17 ноября. По итогам мероприятия участники согласовали итоговую декларацию с полным учетом позиций РФ. Российскою делегацию на саммите представлял вице-премьер Алексей Оверчук.

Посол по особым поручениям, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев рассказал, что американцы на полях саммита АТЭС показали разнузданное поведение. США не скрывают, что считают свои внутренние национальные установки важнее традиций гостеприимства и международных обязательств.

Саммиты США
18 ноября 2023, 14:00
Главу Samsung обвинили в мошенничестве, ему грозит пять лет тюрьмы — СМИ
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Обвинение потребовало приговорить председателя правления Samsung Electronics Co. Ли Чжэ Ена к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейская прокуратура обвинила Ли Чжэ Ена в мошенничестве с бухгалтерской отчетностью и манипулировании ценами акций. Из-за слияния компаний Cheil Industries Inc. и Samsung C&T он стал крупнейшим акционером корпорации Samsung Group.

Ли Чжэ Ен опроверг все обвинения, которые выдвинули против него. Дело расследуют уже на протяжении трех лет, в ближайшие месяцы ожидается решение суда.

Это не первое обвинение против Ли Чжэ Ена. В январе 2021 года суд приговорил его к 2,5 года тюрьмы из-за дачи взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Вице-президента компании арестовали, но досрочно освободили через семь месяцев.

Должность председателя правления Ли Чжэ Ен получил в октябре 2022 года. Глава компании является прямым потомком основателя Samsung Ли Бен Чхоля.

Ранее основателя Grouр-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Главу международной компании в сфере информационной безопасности осудили по делу о госизмене.

Суд Южная Корея Технологии
18 ноября 2023, 13:33
Политическую подоплеку усмотрели в кризисе на границе России и Финляндии
РИА «Новости»
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Одна из причин миграционного кризиса на границе с Финляндией — политическая. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» сделала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Одна из причин миграционного кризиса на границе с Финляндией - политическая. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» сделала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она усмотрела в происходящем «подводные камни», которые «играют вдолгую».

«Они (Финляндия - прим. ред.) хотят не пускать граждан России, чтобы потом забрать их имущество, например. <…> У меня есть подозрение, что они эту тему пытаются использовать, чтобы заблокировать наши счета, недвижимость и так далее», - отметила парламентарий.

По ее мнению, мигрантов с Ближнего Востока, желающих попасть в Европу через Россию, сравнительно немного, так что Финляндия просто «пытается этим спекулировать».

При этом, по мнению Журовой, эта страна, как и другие приграничные государства Евросоюза, едва ли полностью ограничит въезд на свою территорию из России.

Финляндия с сегодняшнего дня приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией, объяснив решение наплывом мигрантов.

Финляндия Депутаты
18 ноября 2023, 13:19
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
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Сирены воздушной тревоги 18 ноября включили в Сумской и Черниговской областях Украины. По данным информационного сервиса по уведомлению населения, воздушную тревогу сначала объявили в Черниговской области.

Сигнал сработал в 11:29 (в 12:29 по московскому времени), а через минуту тревога началась в Сумской области. В Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели» писали, что утром в Чернигове жители слышали взрывы.

Утром 18 ноября воздушную тревогу объявляли в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской и еще нескольких областях Украины. Киевская администрация сообщала о работе систем ПВО. Жителям советовали спрятаться в укрытии.

Накануне, 17 ноября, серия взрывов прогремела в Одесской области. Система противовоздушной обороны пыталась сбить беспилотники. Сработали сигналы тревоги.

Взрывы Украина
18 ноября 2023, 13:08
Недовольство прорвется наружу. Зеленскому стоит опасаться Майдана от украинцев, а не России
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения по поводу того, что в его стране может произойти новый «майдан», и его смесят с поста. По словам украинского лидера, Россия якобы готовит некую операцию «Майдан-3» для осуществления государственного переворота. Он уточнил, что для этого якобы сначала посеют хаос в обществе, а затем его отстранят от власти. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявление Зеленского словами о том, что украинский лидер «раскрыл российский план». Он пошутил, что в России уже подготовили нужных людей и тонны оружия. Политолог Сергей Станкевич объяснил «360», что у РФ нет намерений организовывать госпереворот в соседней стране.

Далее - его прямая речь.

«Майдан» посредством России - глупости Сначала по сути заявления. Нет у России никаких ресурсов влияния, способных порождать «майдан» на Украине. Объективно нет.

И, соответственно, нет никаких намерений подобного рода. Если заведомо не имеешь никаких таких рычагов и инструментов, то чего про всякие глупости размышлять? Реальных признаков в настоящий момент нет. Но совсем исключить в дальнейшем, в течение зимы, когда могут нарастать какие-то социальные проблемы, когда может проявиться отсутствие денег, а сейчас в бюджете Украины очень большая финансовая дыра - да, в течение зимы какие-то проявления массового недовольства возможны.

Но точно не потому, что это будет как-то стимулировать Россия. Для этого есть достаточно объективные основания.

Существенное недовольство Возможен ли, в принципе «майдан», как специфический способ массовой реакции, свойственный именно для Украины, такие национальные особенности выражения общественного мнения? Возможен, потому что накопленное общественное недовольство очень существенное.

Оно не имеет какого-то легального выхода, оно накапливается скрыто, потому что ни дискуссий общественных нет, и СМИ все под контролем, и, соответственно, никаких выборов не происходит. Поэтому единственная форма выражения общественного недовольства на Украине - да, действительно, выход на этот самый «майдан».

Владимир Зеленский Россия Украина

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