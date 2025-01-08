После взрыва на Кубе пропали без вести 13 военных

Взрыв прогремел на складе в общине Мелонес. Причину ЧП пока не установили. Семьи военных, с которыми командование не смогло выйти на связь, уведомили о случившемся. В MINFAR подчеркнули, что уделяют ЧП «надлежащее внимание».

«В результате взрывов на складе вооружения и боеприпасов в <… > муниципалитете Рафаэль Фрэире в провинции Ольгин пропали <… > военные», - отметили в пресс-службе.

После взрыва из расположенных рядом районов эвакуировали порядка 500 человек. MINFAR также опубликовало список с фамилиями пропавших военнослужащих.

Ранее взрыв прозвучал в Петрозаводске. ЧП произошло в жилом доме в Петрозаводске, сообщил телеканал «Звезда». От взрыва газа пострадали четыре человека, в городе ввели режим ЧС муниципального уровня.