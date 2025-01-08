08 января 2025, 10:11

После взрыва на Кубе пропали без вести 13 военных

Global Look Press
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После взрыва на складе боеприпасов в провинции Ольгин на Кубе пропали без вести 13 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Министерстве революционных вооруженных сил страны (MINFAR).

Взрыв прогремел на складе в общине Мелонес. Причину ЧП пока не установили. Семьи военных, с которыми командование не смогло выйти на связь, уведомили о случившемся. В MINFAR подчеркнули, что уделяют ЧП «надлежащее внимание».

«В результате взрывов на складе вооружения и боеприпасов в <… > муниципалитете Рафаэль Фрэире в провинции Ольгин пропали <… > военные», - отметили в пресс-службе.

После взрыва из расположенных рядом районов эвакуировали порядка 500 человек. MINFAR также опубликовало список с фамилиями пропавших военнослужащих.

Ранее взрыв прозвучал в Петрозаводске. ЧП произошло в жилом доме в Петрозаводске, сообщил телеканал «Звезда». От взрыва газа пострадали четыре человека, в городе ввели режим ЧС муниципального уровня.

Куба Взрывы
08 января 2025, 10:24
Лесные пожары охватили Лос-Анджелес. В городе объявили режим ЧС
Global Look Press
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В Лос-Анджелесе разбушевались лесные пожары. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Подробности — в материале 360.ru.

Лесные пожары начались 7 января, причиной стал сильный ветер и засуха. По данным телеканала CNN , наиболее опасная ситуация сложилась между Санта-Моникой и Малибу в районе Пасифик-Палисейдс.

Огонь охватил площадь более тысячи гектаров, оказались уничтожены жилые дома. К тушению пламени привлекли пожарную авиацию.

Из-за распространения огня эвакуировали свыше 30 тысяч жителей. В некоторых местностях люди уходят от пожара пешком, поскольку огонь перекинулся на шоссе. Электричества лишились более 96 тысяч человек.

В Пасифик-Палисейдс проживают несколько звезд Голливуда и американских политиков. Там находятся дома актеров Бена Аффлека и Джеймса Вудса, а также резиденция вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом сообщил о размещении спасателей в Южной Калифорнии из-за угрозы возникновения новых пожаров. Там, где огонь уже разбушевался, существует угроза более чем 25 тысячам человек и 10 тысячам домов. Ветер усиливается, ситуация ухудшается.

США Пожары Лесные пожары
08 января 2025, 10:14
Очередного американского военного заподозрили в изнасиловании девушки в Японии
Unsplash
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Еще один американский военнослужащий, дислоцированный в Японии, подозревается в совершении сексуального насилия над жительницей префектуры Окинава, где находится большинство американских баз. Об этом сообщила газета Okinawa Times.

По данным следствия, в ноябре 2024 года 30-летний военнослужащий морской пехоты США совершил нападение на незнакомую девушку и нанес ей травмы. Сразу после происшествия пострадавшая обратилась в полицию. Поле материал по делу передали в прокуратуру.

В период с февраля 2023 года по май 2024 года на Окинаве произошла серия происшествий, связанных с сексуальным насилием, в которых участвовали американские военные. Однако информацию о них обнародовали только в конце июня 2024 года. Примечательно, что администрацию префектуры Окинава также не проинформировали о произошедшем до последнего момента.

Центральные власти пытались оправдать свое бездействие необходимостью защиты персональных данных. Однако губернатор Окинавы Дэнни Тамаки неоднократно подчеркивал, что можно было уведомить администрацию без раскрытия личной информации пострадавших.

Ранее Ura.ru сообщало о жутком случае изнасилования в Екатеринбурге. Во время пьяного застолья мужчина набросился на девушку, пока ее возлюбленный отлучился в магазин за алкоголем. Хозяин квартиры, где собрались знакомые, набросился на гостью, изнасиловал и изрезал ей ножом гениталии.

Военные Япония Изнасилования
08 января 2025, 10:10
Палестина выразила надежду на сохранение позиции Сирии по Рамалле
Global Look Press
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Палестина ожидает, что Сирия сохранит прежний курс по отношению к Рамалле и палестинскому народу. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил постоянный наблюдатель страны при ООН Рияд Мансур.

Квалифицированные специалисты могут проанализировать, как ситуация в Сирии повлияет на палестинский вопрос.

«В то же время мы желаем всего хорошего нашим братьям и сестрам в Сирии, и, вы знаете, мы ожидаем, что будут с нами, как были всегда, как защитники дела Палестины и палестинского народа», - подчеркнул Мансур.

Представители вооруженной оппозиции в Сирии 8 декабря захватили государственное телевидение в Дамаске и заявили, что установили контроль над республикой. Президент Башар Асад решил покинуть свой пост и улетел из страны.

В сирийской столице 4–5 января прошла конференция о будущем Сирии. В рамках мероприятия обсудили вопросы конституции и некоторые административные аспекты, сообщит телеканал «Звезда».

Во время необъявленного визита главы МИД Германии Анналены Бербок в САР представители новой администрации республики отказались пожать ей руку. Этот момент попал на видео, сообщило Ura.ru.

Сирия ООН Палестина Захват власти в Сирии
08 января 2025, 09:57
AZAL отменила рейсы в Казань из-за плана «Ковер»
Global Look Press
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Авиаперевозчик «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) отменил рейсы из Баку в Казань. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана „Ковер“», - заявили представители перевозчика.

Сотрудники AZAL заверили, что уделяют первостепенное внимание безопасности рейсов и строго придерживаются международных правил. Компания своевременно проинформирует пассажиров о любых изменениях.

Пассажирам посоветовали обратиться в кол-центр авиаперевозчика за дополнительными сведениями, сообщило Ura.ru.

Ранее самолет AZAL разбился в Казахстане. Черные ящики отправили на расшифровку в Бразилию , данные уже извлекли. В южноамериканскую страну для расшифровки ящиков прибыли российские, казахские и азербайджанские специалисты, сообщил телеканал «Звезда».

Казань Самолеты

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