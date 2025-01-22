22 января 2025, 10:55

После смертельного пожара в Болу турецкая полиция задержала 9 человек

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В Турции задержали девять человек после пожара в отеле на горнолыжном курорте в Болу, в том числе владельца сгоревшей гостиницы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Крупный пожар в отеле произошел в ночь на 21 января. Огонь охватил 12-этажное здание, на момент происшествия там находились 238 гостей. Жертвами стали 76 человек, более 50 пострадали.

После случившегося многие гости пожаловались на нарушение безопасности в гостинице. По их словам, не было света и аварийных систем оповещения. Администрация отеля выразила соболезнования близким погибших и пообещала сотрудничать со следствием.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днем траура. Происшествие случилось в разгар туристического сезона. Многие гости приехали из Стамбула и Анкары, чтобы отдохнуть на курорте.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге после трагедии.

Турция Пожары Отели Семья Реджеп Эрдоган Стамбул
22 января 2025, 12:35
Госдеп запретил представительствам демонстрировать флаг ЛГБТ
Global Look Press
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Государственный департамент запретил представительствам внутри страны и за ее пределами вывешивать любые флаги, кроме государственного флага Соединенных Штатов. Об этом сообщил портал Washington Free Beacon.

«Начиная с сегодняшнего дня только флаг Соединенных Штатов Америки может быть поднят или продемонстрирован в американских учреждениях как внутри страны, так и за рубежом, а также использован в материалах правительства США», - обозначено в документе.

Каждого сотрудника Госдепа, который нарушит это предписание, накажут. Его могут даже уволить.

Это постановление фактически запрещает использование символики радикально левых организаций, таких как ЛГБТ* и Black Lives Matter, которые ранее часто демонстрировались американскими дипломатическими представительствами, включая посольство в Москве.

После вступления в должность президент США Дональд Трамп издал ряд распоряжений, в том числе и о прекращении всех программ, направленных на обеспечение инклюзивности и разнообразия в федеральных органах власти. Также он объявил, что в Соединенных Штатах признаются только два пола - мужской и женский.

Ранее Трамп потребовал извинений от епископа за призыв к уважению мигрантов и геев. По его словам, священнослужительница была радикальной левой и грубой. Она ничего не сказала о преступлениях мигрантов, которые в огромном количестве приезжают на американскую территорию.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

США
22 января 2025, 10:24
Путин поручил организовать переезд российских компаний из недружественных стран
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил организовать «переезд» в регионы России компаний, зарегистрированных на территории недружественных стран. Об этом заявили знакомые с ситуацией источники РБК.

Путин дал поручение об урегулировании редомициляции (смене юрисдикции компании с сохранением всех ее структур) до 1 апреля 2025 года. Это коснется зарегистрированных за рубежом российских организаций, которые хотят переехать в административные районы России, но по законодательству иностранных государств не могут это сделать.

Регулировать этот процесс по поручению Президента России предстоит председателю правительства Михаилу Мишустину и президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

В 2023 году редомициляцию прошли HeadHunter и VK. В феврале 2024 года головной офис «Т-Технологии» (владелец Т-банка и Росбанка) вышел из-под юрисдикции Кипра и зарегистрировался в специальном административном районе на острове Русский в Приморье.

В этом году, по данным источника РБК, в Россию с Кипра переедет маркетплейс Ozon.

Россия Бизнес Владимир Путин Экономика
22 января 2025, 09:37
В США разрешили депортировать нелегальных мигрантов без суда
Unsplash
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Министерству внутренней безопасности США разрешили депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, без решения иммиграционного суда. Распоряжение об этом ведомство опубликовало на следующий день после инаугурации президента Дональда Трампа.

Благодаря расширению полномочий министерства, из страны оперативно будут выдворять нелегалов, у которых нет права на защиту от высылки.

«Результатом этого изменения станет укрепление национальной и общественной безопасности при одновременном сокращении государственных расходов за счет содействия оперативному принятию решений об иммиграции», - отметили в опубликованном документе.

По данным газеты The New York Times , раньше процедуру ускоренной депортации применяли только в южных штатах, где фиксируется большой поток нелегальных мигрантов.

После инаугурации Трампа полиция перекрыла границу США и Мексики. Некоторые мигранты, ожидавшие на мексиканской территории собеседование для въезда в страну, расплакались из-за ужесточения миграционной политики.

США Суд Мигранты Дональд Трамп
22 января 2025, 08:55
В Китае предупредили об отсутствии победителей в торговых войнах
Global Look Press
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США нужно уважительно относиться к правилам и создавать условия для сотрудничества с Китаем, потому что в торговой войне нет победителей. Об этом заявил официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с РИА «Новости».

«Китай считает, что суть китайско-американского экономического и торгового сотрудничества заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше. В торговых войнах и войнах тарифов нет победителей» - объяснил он.

Еще Пэнъюй напомнил о строгой борьбе КНР с наркотиками. По его словам, Китай помогает США с решением проблем, связанных с фентанилом. Американское правительство ранее признавало это сотрудничество, а действия китайской стороны помогли в борьбе с этим апиоидом в Штатах.

«Китай готов продолжать сотрудничество в рамках контроля за оборотом наркотиков с США на основе равенства, взаимной выгоды и уважения», - подчеркнул Пэнъюй.

До этого новый американский лидер Дональд Трамп допустил введение тарифов против Китая с 1 февраля. Такой сценарий республиканец связал с контрабандой фентанила, которую могли отправить из КНР в Канаду и Мексику.

Несколько дней назад председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Трампом выразил надежду на хорошее начало китайско-американских отношений во время нового срока политика. Он отметил, что у обеих стран есть общие интересы для сотрудничества.

США Наркотики Контрабанда Торговая война Китая и США Международные отношения Войны Дональд Трамп Китай

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