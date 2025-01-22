После смертельного пожара в Болу турецкая полиция задержала 9 человек
В Турции задержали девять человек после пожара в отеле на горнолыжном курорте в Болу, в том числе владельца сгоревшей гостиницы. Об этом сообщило агентство Reuters.
Крупный пожар в отеле произошел в ночь на 21 января. Огонь охватил 12-этажное здание, на момент происшествия там находились 238 гостей. Жертвами стали 76 человек, более 50 пострадали.
После случившегося многие гости пожаловались на нарушение безопасности в гостинице. По их словам, не было света и аварийных систем оповещения. Администрация отеля выразила соболезнования близким погибших и пообещала сотрудничать со следствием.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днем траура. Происшествие случилось в разгар туристического сезона. Многие гости приехали из Стамбула и Анкары, чтобы отдохнуть на курорте.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге после трагедии.