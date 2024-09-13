После слов Путина британский премьер заявил о нежелании конфликтовать с Россией

Он сказал, что обсудит с президентом Джо Байденом стратегию поддержки Украины. Журналисты спросили Стармера, согласен ли он с мнением, что разрешение бить по России британскими ракетами станет актом войны.

«Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону», - ответил политик.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Украина не сможет наносить удары по России без разведданных Запада. Он сказал, что прямое участие зарубежных стран в конфликте изменит суть противостояния, и пригрозил соответствующими ответными действиями.