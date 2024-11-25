После падения самолета на жилой дом под Вильнюсом вспыхнул пожар
На подлете к Вильнюсскому международному аэропорту потерпел крушение грузовой самолет. Как сообщил в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс, воздушное судно упало на жилой дом.
«Самолет компании DHL упал на двухэтажный жилой дом. Согласно предварительной информации, на борту были два пилота и два сотрудника компании», - сказал он.
Одного из пилотов удалось спасти. О судьбе остальных членов экипажа пока ничего не известно. На месте работают пожарные. Также пока неясно, были ли в доме люди. По данным FlightAware, грузовой самолет DHL, который, вероятно, потерпел крушение в Литве, следовал из Лейпцига.
Ранее военный истребитель разбился в Бразилии. Самолет потерпел крушение в лесной зоне рядом с жилыми домами. На месте падения начался пожар.