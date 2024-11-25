25 ноября 2024, 08:39

После падения самолета на жилой дом под Вильнюсом вспыхнул пожар

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На подлете к Вильнюсскому международному аэропорту потерпел крушение грузовой самолет. Как сообщил в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс, воздушное судно упало на жилой дом.

«Самолет компании DHL упал на двухэтажный жилой дом. Согласно предварительной информации, на борту были два пилота и два сотрудника компании», - сказал он.

Одного из пилотов удалось спасти. О судьбе остальных членов экипажа пока ничего не известно. На месте работают пожарные. Также пока неясно, были ли в доме люди. По данным FlightAware, грузовой самолет DHL, который, вероятно, потерпел крушение в Литве, следовал из Лейпцига.

Ранее военный истребитель разбился в Бразилии. Самолет потерпел крушение в лесной зоне рядом с жилыми домами. На месте падения начался пожар.

Литва Авиакатастрофы Самолеты
25 ноября 2024, 08:35
Жертвой крушения Boeing-737 под Вильнюсом стал один из пилотов
Freepik
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Жертвой крушения самолета Boeing-737, выполнявшего рейс из Лейпцига в Вильнюс, стал один из пилотов. Такие данные опубликовало литовское агентство Delfi.

По информации отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, лайнер рухнул на двухэтажный жилой дом около аэропорта Вильнюса. Находились ли в здании люди, пока неизвестно. Самолет выполнял рейс в интересах компании DHL.

Из-за авиакатастрофы специалисты экстренных служб закрыли участок дороги от улицы Дзуку до магазина Maximа на улице Лепкальне.

На борту находились четыре человека: два пилота и два бортпроводника. Причины аварии пока неизвестны. Экстренным службам удалось спасти одного из пилотов. Агентство Reuters сообщило, что разбился грузовой самолет авиакомпании DHL. На месте крушения вспыхнул пожар.

Литва Авиакатастрофы Самолеты
24 ноября 2024, 21:06
Число погибших после субботнего удара Израиля по Бейруту выросло до 29
Global Look Press
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Спасатели продолжили разбор разрушенных зданий после субботнего налета авиации Израиля на Бейрут. Общее количество найденных тел погибших увеличилось до 29. Ранения различной степени тяжести получили 67 горожан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава Ливана.

В ведомстве отметили, что основной удар пришелся на центральный район города - Баста.

«По обновленным данным, количество жертв авиаудара Израиля в Бейруте достигло 29 человек, 67 граждан получили ранения», - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что это не окончательные данные, так как разбор завалов разрушенных домов еще продолжается.

В минувшую субботу, 23 ноября, авиация Израиля нанесла массированный удар по центральному району Бейрута, запустив четыре ракеты. В результате атаки полностью разрушился восьмиэтажный жилой дом.

Авиация Израиль Минздрав Конфликт Ливана и Израиля
24 ноября 2024, 05:53
В России предупредили Японию о жестком ответе на антироссийские шаги
РИА «Новости»
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Российская сторона жестко ответит на враждебные шаги японского правительства. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Дипломат напомнил, что президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил о готовности России к возобновлению сотрудничества с Японией, если в Токио будут готовы к конструктивному взаимодействию. Только японские власти снова продемонстрировали, что не планирует что-либо менять в позитивную сторону.

«В таких условиях будем вынуждены продолжать жестко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», - заявил он.

Ранее депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки заявил, что умные люди в его стране сотрудничают с Россией, несмотря на санкции. Он добавил, что планирует довести сигнал, посланный российским лидером, до премьер-министра Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Ивая.

Япония Санкции Россия МИД РФ
23 ноября 2024, 23:54
В команде Трампа началось рукоприкладство
РИА «Новости»
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Соратники Дональда Трампа, избранного президентом США, переругались. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отметило, что разногласия в команде Трампа приводят даже к «изгнанию со встреч и переходу на личности» Такая ситуация произошла в резиденции политика в Мар-а-Лаго, когда американский предприниматель Илон Маск «у всех на виду» начал ругаться с советником Трампа по юридическим вопросам Борисом Эпштейном. Сьюзан Уайлс, которая была одним из руководителей в ходе предвыборной политики Трампа, призывала людей, которых не ждали на мероприятии, покинуть его.

Если говорить о позиции новоизбранного американского президента, то он не считает проблемой возникновение конфликтов между членами своей команды на данном этапе.

Ранее в США сообщили, что Маск встретился с постпредом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани, чтобы обсудить тему снижения напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

США Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США

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