После извержения вулкана в исландском Гриндавике загорелись дома

Извержение вулкана началось утром в воскресенье. Жителей Гриндавика эвакуировали ночью, в городе отключили электричество и водоснабжение, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

К вечеру потоки лавы добрались до города. Они повредили линии электропередачи и другие объекты инфраструктуры. Сумма причиненного ущерба пока неизвестна - специалисты приступят к оценке после ликвидации последствий ЧП. Журналисты отметили, что городские власти хорошо подготовились - они установили специальные барьеры для лавы, и они хорошо себя показали.

Всего в Исландии 33 вулкана. На полуострове Рейкьянес за последние три года произошло четыре извержения.