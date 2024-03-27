После гибели пятого спецназовца в Польше остановили все военные учения

В коммюнике министерства указали, что остановят все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники. Там же отметили, что ведомство приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.

Вместе с тем приказ о приостановке учений не затронет «действия, проводимые структурами», которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства. Также это не относится к обучению украинских солдат.

Гибель военного в Татрах стала уже пятым смертельным случаем на проводящихся в этом месяце учениях.