После двусторонних переговоров Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

«Он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», - сказал американский лидер.

Джо Байден раскрыл журналистам темы, которые обсудил с китайским коллегой. Это мировые и региональные проблемы, в том числе кризис на Ближнем Востоке и Украине, соблюдение прав человека, действия КНР в Южно-Китайском море и задержание американских граждан.

Он заявил, что США продолжат конкурировать с Китаем, но так, чтобы это соперничество не вылилось в открытый конфликт. Джо Байден рассказал о планах работать сообща в тех областях, где пересеклись интересы обеих стран.

Переговоры лидеров прошли в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня самым важным для развития отношений с США и призвал прекратить вооружать его.