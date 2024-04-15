Послание врагам. Нетаньяху выберет цели для атаки в Иране

«Израиль ищет варианты, которые „пошлют сигнал“, но не вызовут жертв. Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку», - написали авторы материала.

Израиль не хочет разозлить международных союзников, указано в публикации. Тем не менее, ответ Ирану очень важен для государства, потому что он станет посланием всем, «кто хочет навредить».

Украина также очень опасается обострения ирано-израильского конфликта , ведь он прямым образом отразится на ней. Речь идет об американской помощи, которую могут свернуть в пользу Израиля.

Ранее эксперты-востоковеды рассказали «360» о том, какие перспективы могут ожидать Ближний Восток в зависимости от дальнейших действий обеих сторон конфликта. Существуют три сценария: от затишья до большой войны.