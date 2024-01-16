«Послал к черту». В Японии оценили обещание Путина посетить Курилы

«Поступая так, он фактически посылает Японию к черту. Не думаю, что визит Путина на острова сделает отношения хуже, чем они есть сейчас, но нам нужно будет следить за тем, что он станет делать, если и когда он все-таки поедет на Курилы», - заявил доцент.

По его мнению, ситуация станет более серьезной, если Путин примет решения по развитию островов.

В четверг, 11 января, Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал посетить Курилы. Президент признался, что никогда не был на островах и согласился с необходимостью развивать на них туристический кластер.

В ответ на это генсек японского кабмина Есимаса Хаяси заявил, что Япония будет следить за ситуацией на Курилах и «соответствующим образом» отреагирует на развитие событий в регионе.