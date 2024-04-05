05 апреля 2024, 13:48

Посла Южной Кореи вызвали в МИД из-за введения санкций против России

Global Look Press
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Посла Южной Кореи в Москве Ли До Хуна вызвали в российский МИД. Причиной стало введение санкций против РФ. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Посла Республики Корея вызвали в МИД 5 апреля. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил главе дипмиссии, что РФ считает недружественным шагом введение односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц. По его словам, ограничения применили, основываясь на голословных обвинениях в «незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН».

«Это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения. Было подчеркнуто, что Российская Федерация категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес», - указали в дипведомстве.

Российская сторона призвала Южную Корею отказаться от контрпродуктивных санкций, которые провоцируют еще большее напряжение на Корейском полуострове.

Южная Корея ввела санкции в отношении двух россиян и двух компаний РФ. Их обвинили в якобы связях с ядерной и ракетной программами Северной Кореи.

Санкции Россия Южная Корея МИД РФ
05 апреля 2024, 13:58
Индия тайно ликвидировала террористов в Пакистане
Global Look Press
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Индийские спецслужбы с 2020 года провели несколько операций по ликвидации предполагаемых террористов в Пакистане и западных странах. Об этом со ссылкой на источники в разведке сообщила газета The Guardian.

«Дели проводит политику нападения на тех, кого он считает враждебными по отношению к Индии. Хотя новые обвинения касаются лиц, подозреваемых в серьезных террористических преступлениях, Вашингтон и Оттава публично обвинили Индию в причастности к убийствам диссидентов», - написали авторы материала.

Новые заявления касаются почти 20 убийств, совершенных с 2020 года. Индия и раньше неофициально была причастна к ним. Пакистанские следователи считают, что организаторами были ячейки индийской разведки, в основном действующие в Объединенных Арабских Эмиратах.

Индийские агенты также могли вербовать людей, заставляя их поверить, что они убивают «неверных». Пакистанская разведка собрала доказательства, указывающие на причастность индийских спецслужб к семи таким случаям.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Астане с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. Стороны обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом. Также они подняли вопросы, связанные с обменом данными о преступниках.

Разведка Убийства Индия Пакистан
05 апреля 2024, 10:04
Танковые и инженерные воинские части на западе Белоруссии привели в боеготовность
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Вооруженные силы Белоруссии приступили к очередному этапу проверки боевой готовности. Танковые и инженерные воинские части Западного оперативного командования присоединились к учениям, сообщило Минобороны страны.

«Танковые и инженерные воинские части и подразделения шестой отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», - объявила пресс-служба.

На очередном этапе проверки боеготовности военные задействуют штатные вооружения, специальную и армейскую технику. Маневры проведут на полигонах и специально отведенных участках местности.

Белоруссия начала подготовку к войне, объявил президент Александр Лукашенко. Подразделения обеспечили новой техникой и вооружениями для повышения обороноспособности страны. Накопленный Союзным государством опыт, по словам белорусского лидера, позволит ответить на угрозы извне.

Белоруссия Военные учения Армия Союзное государство
05 апреля 2024, 09:10
Байден, возможно, проспал встречу с сенатором
Global Look Press
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Американский лидер Джо Байден, вероятно, проспал встречу с сенатором Берни Сандерсом. Об этом в эфире своего шоу на Fox News заявил журналист Джесси Уоттерс.

Выступление Байдена должно было начаться в 11:00, однако он появился только через час. Либо это было намеренным «силовым жестом», либо президент США «просто хотел спать», заметил Уоттерс. Он добавил, что на мероприятии на лице Джо Байдена были видны следы маски-компрессора, поддерживающего его дыхание по ночам. Это могло указывать на то, что Байден недавно встал с постели.

«Вчера поздно вечером президент не прилетел домой с предвыборной кампании на Западном побережье, вчера президент ничего не делал. <…> Я бы не стал спать на этом этапе предвыборной кампании», - заключил журналист.

Ранее бывшая ведущая спортивного канала ESPN Сейдж Стил вспомнила, как в 2021 году взяла у Байдена полностью срежиссированное интервью - ей запретили отклоняться от сценария.

США Джо Байден
05 апреля 2024, 09:07
Выход США из НАТО станет одним из первых решений президента Трампа — Болтон
Global Look Press
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В случае переизбрания президентом одним из первых решений Дональда Трампа станет выход США из НАТО. Республиканцу практически удалось сделать это в 2018 году, и он доведет дело до конца, заявил бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон YouTube-каналу MeidasTouch.

Он уверен, что угрозы Дональда Трампа в адрес НАТО - не просто торг и политическая уловка. Джон Болтон заявил, что республиканец всерьез задумал выход из Североатлантического альянса.

«Я думаю, он прорабатывает позицию, в которой сможет сказать: „Сегодня мы выходим“. Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока», - сказал бывший советник.

Американист Малек Дудаков предположил, что формально США не выйдут из НАТО, но продолжат работать вне альянса. Он обратил внимание на изменившуюся риторику Дональда Трампа в одном из последних интервью. Политик призвал членов альянса нарастить расходы на оборону и закупить больше оружия.

США Международные отношения Дональд Трамп НАТО

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