Посла Южной Кореи вызвали в МИД из-за введения санкций против России

Посла Республики Корея вызвали в МИД 5 апреля. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил главе дипмиссии, что РФ считает недружественным шагом введение односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц. По его словам, ограничения применили, основываясь на голословных обвинениях в «незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН».

«Это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения. Было подчеркнуто, что Российская Федерация категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес», - указали в дипведомстве.

Российская сторона призвала Южную Корею отказаться от контрпродуктивных санкций, которые провоцируют еще большее напряжение на Корейском полуострове.

Южная Корея ввела санкции в отношении двух россиян и двух компаний РФ. Их обвинили в якобы связях с ядерной и ракетной программами Северной Кореи.