14 февраля 2024, 20:36

Посла Узбекистана вызвали в МИД России

РИА «Новости»
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Посла Узбекистана Ботиржона Асадова вызвали в Министерство иностранных дел России после оскорбительных высказываний ректора университета журналистики страны Шерзода Кудратходжаева. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Выразили протест в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте Республики Узбекистан <…> Шерзода Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком», - указали в сообщении.

В МИД отметили, что большинство граждан Узбекистана не поддержат рассуждения Кудратходжаева. Как отметили в ведомстве, любые попытки испортить отношения между народами обречены на провал. Теперь МИД Узбекистана должен предоставить оценку оскорбительным высказываниям Кудратходжаева.

Ректор Университета журналистики Шерзод Кудратходжаев в интервью YouTube-каналу AlterEgo заявил, что жители Узбекистана, которые не знают родного языка, должны выбрать кто они - оккупанты или идиоты.

Ранее посла Молдавии Лилиан Дарий пригласили в российский МИД, чтобы объявить протест из-за давления на русскоязычные СМИ.

Протесты Россия МИД РФ Узбекистан
14 февраля 2024, 20:02
Вот это поворот. France 24 сообщил о планах Зеленского убить Макрона
Global Look Press
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Телеканал France 24 выпустил сюжет о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы собирался убить лидера Франции Эммануэля Макрона во время визита политика в Киев. Видео начали активно распространять в соцсети X, сообщили «Известия».

В ролике продемонстрировали скриншоты переписки источника якобы из окружения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Из этих сообщений следует, что ответственность за убийство планировали переложить на Россию. А целью всего этого было привлечение внимания общественности к украинскому конфликту и увеличение объема западной помощи.

При этом на сайте France 24 такой записи нет. Вместе с тем скриншоты из сюжета начали публиковать и в Telegram-каналах.

Макрон должен был пробыть на Украине с 13 по 14 февраля, однако 11 февраля в Париже решили отменить визит из соображений безопасности.

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
14 февраля 2024, 18:38
Германия отреклась от своего призыва к России отвести войска от Киева весной 2022 года
РИА «Новости»
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Правительство Германии отказалось считать правдивыми слова президента России Владимира Путин об отводе войск от Киеве в марте 2022 года по просьбе Германии и Франции. Об этом на брифинге сказал представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщило РИА «Новости».

Журналисты попросили его подтвердить отсутствие договоренностей между Россией, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем об отводе сил от Киева.

«Корректно», - коротко ответил Хебештрайт.

Ранее Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном сообщил, что в ходе переговорного процесса в Стамбуле в 2022 коллеги представители Франции и Германии попросили российскую сторону отвести войска от украинской столицы. По словам президента, после выполнения этого условия «договоренности выкинули в помойку».

Ранее Путин заявил, что Россия была готова выполнять Минские соглашения до последнего , несмотря на все трудности.

Германия Россия Киев Франция
14 февраля 2024, 18:14
Путин назвал способ защиты от вспышек глобальных эпидемий
РИА «Новости»
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Суверенитет России станет гарантией защиты от вспышек глобальных эпидемий. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.

«У России уже есть весомые достижения. Безусловно нам нужно продолжать эту работу и двигаться дальше на качественно новом уровне, наращивать собственную самодостаточность и становиться глобальными лидерами по основным направлениям развития медицинских технологий», - сказал он.

Путин отметил, что в России для этого должна быть суверенная мощная технологическая и научная базы, комплектующие, оборудование и вся линейка субстанций. Также он добавил, что страна должна быть готова ко всем вызовам, в том числе вспышкам эпидемий.

Россия Владимир Путин
14 февраля 2024, 17:22
Суд Франции скорректировал приговор экс-президенту Саркози
РИА «Новости»
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Осужденный на один год тюремного заключения бывший президент Франции Николя Саркози добился незначительного смягчения приговора. Апелляционный суд не стал менять срок наказания, но принял решение, что шесть месяцев экс-глава государства отбудет условно. Об этом сообщил телеканал France 24.

Саркози стал обвиняемым по делу о превышении разрешенных расходов на свою предвыборную кампанию 2012 года, которая в результате провалилась. Вместо разрешенных 22,5 миллиона евро политик потратил почти 43 миллиона, которые скрыл при помощи двойных счетов.

Во французской прессе преследование политика назвали процессом «Бигмалион» по названию агентства, отвечавшего за предвыборную кампанию Саркози.

Первый приговор суд Парижа вынес еще в сентябре 2021 года. Вердикт предусматривал год строгого тюремного заключения, но судья разрешил держать политика под домашним арестом с электронным браслетом.

Также обвиняемыми по делу стали 13 человек, которые получили сроки до трех с половиной лет с условным ограничением свободы. Николя Саркози и еще девять человек подали апелляции для обжалования приговора.

Суд Приговоры Франция

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