Посла Узбекистана вызвали в МИД России

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«Выразили протест в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте Республики Узбекистан <…> Шерзода Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком», - указали в сообщении.

В МИД отметили, что большинство граждан Узбекистана не поддержат рассуждения Кудратходжаева. Как отметили в ведомстве, любые попытки испортить отношения между народами обречены на провал. Теперь МИД Узбекистана должен предоставить оценку оскорбительным высказываниям Кудратходжаева.

Ректор Университета журналистики Шерзод Кудратходжаев в интервью YouTube-каналу AlterEgo заявил, что жители Узбекистана, которые не знают родного языка, должны выбрать кто они - оккупанты или идиоты.

Ранее посла Молдавии Лилиан Дарий пригласили в российский МИД, чтобы объявить протест из-за давления на русскоязычные СМИ.