Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за избирательных участков в ПМР

Президент США Джо Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана, 19,8 миллиарда долларов на модернизацию ядерного оружия (ЯО), 1,5 миллиарда долларов на «сдерживание» России, а также порядка 400 миллионов долларов на борьбу с влиянием Китая в мире. Об этом сказано в проекте бюджете, который обнародовал Белый дом.

«Запрос <…> включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля», - говорится в заявлении американского Госдепартамента.

Помимо этого, администрация Байдена намерена запросить 400 миллионов долларом на борьбу с китайским влиянием и еще 25 миллионов для нового фонда, который создали с целью противодействия растущему «влиянию РФ» в Африке.

Администрация Байдена также планирует на 2025 финансовый год получить 19,8 миллиарда долларов для проведения модернизации национальных сил ядерного сдерживания. Запрошенная сумма превысила на 4,5 миллиарда долларов уровень 2021 финансового года. В планах модернизировать ядерную триаду, инфраструктуру ЯО, а также ядерное командование, контроль и связь.

В планах команды Байдена также закупка урана для инвестиций в производителей США, чтобы отказаться от поставок из России.

В проект бюджета США на 2025 год только не включили ассигнования на Украину , так как конгрессмены не достигли согласия по этому вопросу.