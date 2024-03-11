Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за избирательных участков в ПМР
Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за сообщения об открытии избирательных участков для голосования на выборах президента России на территории Приднестровья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Васнецова вызвали в МИД на вторник, 12 марта.
«В ходе встречи российскому дипломату будет сообщена позиция неодобрения решения об открытии избирательных участков Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В Приднестровье на выборах президента России 17 марта будут работать шесть избирательных участков. Три из них находятся в Тирасполе, по одному - в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. Для участия в голосовании необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие российского гражданства.