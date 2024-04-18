МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева после задержания в Баварии двух подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило немецкое издание Bild , сославшись на источники.

«Министр иностранных дел Анналена Бербок <…> вызвала российского посла», - говорится в публикации.

Ранее СМИ писали, что двух русских немцев заподозрили в шпионаже по заказу российских спецслужб и задержали в Байроте. Отмечалось, что мужчины, якобы завербованные в 2023 году для саботажа путей поставок оружия на Украину, выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты. Одному из подозреваемых 37 лет, второму 39. Генпрокуратура Германии подтвердила задержание.

Днем 18 апреля посольство России в Германии в ответ на запрос журналистов информировало о том, что не получало официальных данных о задержании россиян.