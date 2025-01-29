29 января 2025, 08:49

Посла России вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций об AZAL

РИА «Новости»
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Посла России в Баку Михаила Евдокимова пригласили в МИД Азербайджана из-за «недопонимания» в связи публикациями в российской прессе по теме расследования крушения рейса Баку-Грозный. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В ходе встречи (28 января, - прим. ред.) ему отметили, что публикации в российской прессе репортажей и сообщений дезинформационного характера о нашей стране вызвали недопонимание, что противоречит содержанию и духу декларации о союзническом взаимодействии стран», - пояснили в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что результаты предварительного расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines уже известны, сейчас идет работа по его завершению.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение самолета не подтвердила некоторые выводы ряда СМИ об истинных причинах случившегося.

Международные отношения Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау
29 января 2025, 11:32
Лояльным к НАТО россиянам пообещали гранты на 25 тысяч евро
РИА «Новости»
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Страны НАТО хотят предложить лояльным к ним россиянам гранты в размере 25 тысяч евро для реализации антироссийских проектов. Это следует из ежегодного доклада комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.

«В итоге зарубежные противники Отечества надеются собрать персональные данные потенциальных кандидатов на вербовку», - заявили в докладе.

Также комиссия зафиксировала подготовку западных стран к вмешательству в выборы в Госдуму в 2026 году. США и их пособники уже пытались повлиять на выборы президента России в прошлом году. В этом им помогли иноагенты.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия не виновата в прекращении сотрудничества с ЕС. По ее словам, Евросоюз сам оказался в минусе из-за обрыва контактов с РФ.

Евро США Госдума РФ Россия НАТО Выборы в Госдуму РФ Иноагенты Выборы
29 января 2025, 10:09
Оператор «Северного потока — 2» допустил продажу трубопровода
РИА «Новости»
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Оператор «Северного потока — 2» допускает возможность продажи газопровода, чтобы оплатить накопившиеся долги Об этом со ссылкой на решение суда швейцарского кантона Цуг от 9 января сообщило РИА «Новости».

Оператор «Северного потока - 2» допускает возможность продажи газопровода, чтобы оплатить накопившиеся долги Об этом со ссылкой на решение суда швейцарского кантона Цуг от 9 января сообщило РИА «Новости».

Ранее суд обязал швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в течение двух месяцев выплатить все задолженности мелким кредиторам. В противном случае начнется процедура банкротства организации.

«Банкротство поставит многих небольших кредиторов самих на грань выживания и лишит значительных сумм крупных кредиторов», - говорится в решении суда.

Там же отметили, что если компании предоставят отсрочку, то она сможет продать газопровод или осуществить реструктуризацию предприятия. Это помогло бы «выжить» мелким кредиторам и выполнить требования крупных.

Ранее суд в Цуге в порядке исключения продлил до 9 мая мораторий на реструктуризацию долгов Nord Stream. Еще раз провести эту процедуру уже не смогут.

Долги Газопровод Северный поток — 2 Суд Северный поток
29 января 2025, 07:39
Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России
РИА «Новости»
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Еврокомиссия предложила ввести новые заградительные пошлины на удобрения и сельскохозяйственные товары из России из-за опасения зависимости от страны в этой сфере. Об этом сообщается в документе на сайте ЕК.

«Импорт в ЕС азотных удобрений и карбамида из России в 2023 году достиг значительных показателей, составив 3,6 миллиона тонн, и еще более вырос в 2024 году. Импорт удобрений отражает ситуацию экономической зависимости от России», - отметили европейские депутаты.

В ЕК добавили, что импорт других сельхозтоваров не является столь значимым, однако Россия способна нарастить его достаточно быстро в случае снятия заградительных мер.

«Евросоюз сделает все необходимое для защиты европейских фермеров и производителей удобрений», - сказал комиссар ЕС по экономической безопасности и торговле Марош Шефчович .

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о провале антироссийских санкций Запада.

Санкции Россия Пошлины Евросоюз
29 января 2025, 05:11
Истребитель пятого поколения F-35 взорвался после крушения на Аляске
РИА «Новости»
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Американский истребитель F-35 потерпел крушение на базе Военно-воздушных сил США Эйлсон на Аляске. Пилот выжил, сообщил Daily Mail.

Авария произошла днем 28 января.

Истребитель пятого поколения F-35 закружился в воздухе, упал на землю и взорвался. Пилот успел катапультироваться до того, как самолет превратился в огненный шар. Пресс-служба 354-го истребительного авиаполка сообщила, что его жизни ничего не угрожает. Военнослужащий отправился в военный госпиталь Бассетт на обследование.

Командующий истребительным крылом полковник Пол Таунсенд сообщил о начале проверки. По предварительной версии, во время полета произошли неполадки.

«Пока преждевременно рассуждать о причинах инцидента. По сути, у [пилота] возникли неполадки в полете, он смог благополучно катапультироваться, но это привело к крушению самолета», - сказал он.

База ВВС США Эйлсон находится недалеко от города Фэрбанкс. На ней размещены 54 самолета. Стоимость каждого F-35 достигает 81 миллиона долларов.

Журналист Дэн Грейзер призвал американцев смириться с провалом программы создания F-35. Правительство потратило 23 года и 300 миллиардов долларов на самолет с минимальными боевыми возможностями.

США Истребители F-35

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