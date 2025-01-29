Посла России вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций об AZAL

«В ходе встречи (28 января, - прим. ред.) ему отметили, что публикации в российской прессе репортажей и сообщений дезинформационного характера о нашей стране вызвали недопонимание, что противоречит содержанию и духу декларации о союзническом взаимодействии стран», - пояснили в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что результаты предварительного расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines уже известны, сейчас идет работа по его завершению.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение самолета не подтвердила некоторые выводы ряда СМИ об истинных причинах случившегося.