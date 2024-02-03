03 февраля 2024, 15:14

Посла России в Сеуле вызвали в МИД Южной Кореи после комментария Захаровой

Global Look Press
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Критический комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о заявлении президента Южной Кореи Юн Су Еля вызвал ответную реакцию. Посла России в Сеуле Георгия Зиновьева вызвали в МИД страны для беседы. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи Юн Су Ель ранее назвал КНДР единственной страной в мире, которая законодательно легализовала право на превентивный ядерный удар. Захарова назвала эту позицию «вопиюще предвзятой» и направленной для прикрытия агрессии США и их союзников против Северной Кореи. Это заявление спровоцировало ответную реакцию.

В южнокорейском МИД назвали заявление российского дипломата «грубой и невежественной софистикой», не соответствующей нормам международных отношений.

«Эти замечания игнорируют ясную и объективную реальность того, что угрожающая риторика Северной Кореи и продолжающиеся военные провокации усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В минувшую пятницу, 2 февраля, военные Северной Кореи провели четвертые с начала года испытания крылатых ракет. Они запустили несколько снарядов в сторону Желтого моря. В Объединенном комитете начальников штабов армии Южной Кореи назвали действия КНДР провокацией и напомнили, что тесно координируют свои действия с США.

Северная Корея Мария Захарова Международные отношения Россия Южная Корея
03 февраля 2024, 13:59
«Просто, но эффективно». Маск объяснил выгоду Байдена от наплыва мигрантов
Global Look Press
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Президенту США Джо Байдену выгодно проникновение в страну как можно большего числа нелегальных мигрантов. Это часть его политической стратегии, написал предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«[Байден намерен] легализовать их, чтобы создать постоянное большинство - однопартийное государство. Поэтому он так поощряет нелегальную иммиграцию. Просто, но эффективно», - пояснил бизнесмен.

США столкнулись с огромным потоком мигрантов из Мексики. Власти каждого из штатов, имеющих общую границу с североамериканской страной, были вынуждены самостоятельно бороться с наплывом нелегалов.

В Техасе сначала организовали частичное заграждение из колючей проволоки , а позже решили сделать ее по всей границе. Однако Верховный суд США по запросу администрации Байдена признал это незаконным.

Генпрокуроры 26 штатов направили Байдену коллективное письмо , в котором выразили поддержку властям Техаса. Они заявили, что штаты должны иметь право защищать свои границы.

США Мигранты Илон Маск Джо Байден
03 февраля 2024, 12:30
Путин заявил, что ему больно говорить о ситуации под Харьковом после отхода России
РИА «Новости»
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Украинские военные являются подонками из-за того, что они творили в населенных пунктах в Харьковской области после отхода российской армии. Об этом на встрече с участниками форума «Все для Победы!» заявил президент России Владимир Путин.

«Больно сейчас говорить про это, но я все-таки скажу. Когда из Харьковской области наши подразделения отошли, мы же знаем, что там творилось. Так поступать могут только неонацисты. Вот в чем дело, с кем мы имеем дело», - сказал глава государства.

Президент России также выразил убеждение, что большая часть жителей страны настроена на помощь населению республик Донбасса , не желая «бросать людей под колеса неонацистов».

Путин также заявил о правильности решения о защите людей на новых территориях России. Он подчеркивал, что в противном случае страна стала бы дряхлой и никому не нужной, у которой Запад постарался бы «что-то оттяпать».

Россия Владимир Путин Харьков
03 февраля 2024, 11:08
Удары США по востоку Сирии привели к жертвам
Global Look Press
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Удары, нанесенные самолетами США по востоку Сирии, привели к жертвам среди мирных жителей и военнослужащих, а также нанесли большой ущерб инфраструктуре. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны Сирии.

«Американские оккупационные войска совершили сегодня неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов на востоке Сирии и около сирийско-иракских границ», - заявили в оборонном ведомстве.

Удары США не имеют оправданий, поскольку их наносят с целью ослабить сирийскую армию в борьбе с терроризмом, подчеркнули в Минобороны.

По данным газеты Al Akhbar , на границе Сирии и Ирака погибли несколько человек. На западе Ирака погиб один человек, еще один получил ранение.

В ночь на 3 февраля США поразили более 85 целей иранского КСИР и связанных с ним военизированных формирований в Ираке и Сирии. В Пентагоне добавили, что авиация поразила командные пункты, склады с боеприпасами, разведывательные центры.

Позднее американскую базу в сирийском Дейр-эз-Зоре обстреляли ракетами , после чего начался пожар. По данным военного командования, противник задействовал более 120 боеприпасов. Информацию о погибших и пострадавших не привели.

США Сирия Ирак
03 февраля 2024, 10:49
Выделение ЕС помощи Киеву назвали противоречащим интересам Европы
РИА «Новости»
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Лидеры стран Евросоюза, решив выделить Украине 50 миллиардов евро, действуют вопреки национальным интересам. Это грозит сменой власти. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, Европу ждут большие проблемы из-за продолжения поддержки киевского режима.

«Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений», - подчеркнул парламентарий.

Володин допустил, что на фоне этого в Европарламенте появятся новые силы, которые захотят решать внутренние проблемы блока и будут бороться за благополучие самих европейцев.

Брюссель потратит средства из бюджета ЕС на разжигание войны, а не на помощь своим гражданам, добавил спикер Госдумы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина получит средства на поддержку экономики. Деньги в том числе должны направить на обеспечение социальных гарантий перед гражданами.

Глава венгерского правительства ранее блокировал идею выделения очередного транша для Киева, однако на его решение повлияли Франция и Италия.

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