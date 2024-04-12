Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне
В МИД России вызвали посла Франции Пьера Леви. Причиной стали неприемлемые заявления главы французского внешнеполитического ведомства Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с Москвой. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.
«В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви», - указали в ведомстве.
Сежурне заявил, что у Франции отсутствует интерес в разговоре с российскими официальными лицами, так как публикуемые ими заявления якобы содержат ложную информацию. В министерстве указали послу на неприемлемость подобных выпадов, которые не имеют ничего общего с действительностью.
Также в МИД заявили, что РФ расценивает подобные высказывания как действия, направленные на подрыв возможного диалога между странами.
Франция недавно перестала контактировать с Россией по теме борьбы с терроризмом. Страна ввела особую систему сотрудничества по вопросам безопасности с зарубежными посольствами. Но Россию не поставили в известность о новой инициативе.