Посла Армении в Белоруссии отозвали в Ереван

«Посол Республики Армения в Беларуси вызван в Ереван для консультаций», - указала она.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне негативно высказался о Белорусии. Как отметил политик, ни он, ни другой армянский чиновник не поедет в республику, пока президентом там является Александр Лукашенко. По мнению Пашиняна, белорусский лидер заявлял, что принимал участие в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, а также желал победы Азербайджана. Премьер потребовал за это извинений.

Также он сообщил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После громкого заявления МИД республики пришлось пояснять слова Пашиняна. Как уточнило дипведомство, премьер не говорил, что страна выйдет из ОДКБ. Он якобы указал на то, что власти сами решат, когда стоит покинуть организацию.