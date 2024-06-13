13 июня 2024, 13:12

Посла Армении в Белоруссии отозвали в Ереван

РИА «Новости»
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Посла Армении в Белоруссии отозвали в Ереван. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского министерства иностранных дел Ани Бадалян. Ее процитировало РИА «Новости».

«Посол Республики Армения в Беларуси вызван в Ереван для консультаций», - указала она.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне негативно высказался о Белорусии. Как отметил политик, ни он, ни другой армянский чиновник не поедет в республику, пока президентом там является Александр Лукашенко. По мнению Пашиняна, белорусский лидер заявлял, что принимал участие в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, а также желал победы Азербайджана. Премьер потребовал за это извинений.

Также он сообщил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После громкого заявления МИД республики пришлось пояснять слова Пашиняна. Как уточнило дипведомство, премьер не говорил, что страна выйдет из ОДКБ. Он якобы указал на то, что власти сами решат, когда стоит покинуть организацию.

Армения Белоруссия Александр Лукашенко ОДКБ Азербайджан
13 июня 2024, 13:56
Фанат с флагом Израиля ворвался на сцену во время концерта Coldplay
Global Look Press
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В Афинах зритель с флагом Израиля в руках ворвался на сцену во время выступления британской рок-группы Coldplay и упал с нее. О происшествии сообщило издание Page Six со ссылкой на очевидцев.

Музыкантам пришлось прервать концерт, когда один из фанатов начал карабкаться к краю сцены и упал.

«Это было впечатляюще, должен сказать. Он в порядке? Убедитесь, что он в порядке и дайте ему сэндвич и что-нибудь выпить», - отреагировал фронтмен коллектива Крис Мартин.

Зрителем оказался 35-летний израильский комик Гай Хохмэн. Позже он признался, что планировала обернуть флаг вокруг солиста в знак поддержки страны в конфликте с Палестиной.

«Вот я вершу историю. Бум! Упал. Прощай, правое ребро», - прокомментировал он.

После нападения ХАМАС на Израиль в странах Европы и США прошли акции в поддержку как одной, так и другой стороны. Многих знаменитостей, которые не выразили симпатию Израилю, предали остракизму.

Израиль Фанаты Концерты Греция Музыка Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 июня 2024, 13:29
Кремль решил прояснить ситуацию с Арменией по выходу из ОДКБ
РИА «Новости»
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Армения, как и Россия, заинтересована в союзнических отношениях. Российская сторона продолжит диалог и прояснит ситуацию с объявленным выходом республики из ОДКБ, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию», - сказал он.

Песков заявил, что Россия в любом случае рассчитывает на союзнические и партнерские отношения. По его мнению, в том же заинтересована сама Армения.

Республика в очередной раз отказалась делать членские взносы , которые в 2024 году составили 53,22 миллиона рублей. Премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании парламента, что Армения рано или поздно выйдет из ОДКБ. Сроки, по его словам, пока не определили. Позднее министр иностранных дел Арарат Мирзоян опроверг заявление политика.

Армения Дмитрий Песков Международные отношения ОДКБ
13 июня 2024, 10:29
«Инфернальное зло». Медведев назвал санкции США объявлением войны без правил
Unsplash
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Количество введенных против России экономических ограничений измеряется уже десятками тысяч. Несмотря на это, государству следует дать Западу жесткий ответ на новые антироссийские санкции. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что новый пакет санкций стал объявлением «войны без правил». Медведев призвал всех людей, которые любят Россию, дать отпор США и их союзникам.

«Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всем, в чем можно навредить», - подчеркнул политик.

Медведев рекомендовал ударить по западной экономике, институтам и властям, а также по благополучию граждан недружелюбных стран. Он добавил, что можно лишить их уверенности в завтрашнем дне, парализовать работу их компаний и госучреждений, «изничтожать» их энергетику, промышленность и банковскую систему.

«Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни», - рекомендовал зампредседателя Совбеза.

Ранее Медведев призвал Россию передать оружие государствам , выступающим против Запада. По его словам, Белый дом должен ответить за свои действия.

США Дмитрий Медведев Санкции Россия Запад
13 июня 2024, 10:18
«Самые зловещие ночные страхи». Медведев призвал не щадить психику американцев
Unsplash
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России следует передать оружие странам, которые враждебно относятся к Западу. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал антироссийские санкции США и предложил дать на них достойный ответ. Он призвал передать врагам Запада все возможные виды вооружений, за исключением ядерного.

По его мнению, в отношении врагов не может быть никаких правил. Медведев призвал «вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи», устроить войну в космосе и превратить жизнь американцев в «сплошной безумный кошмар» с помощью вброса фейков.

«Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами», - указал он.

Политик предложил как можно больнее ударить по Белому дому и вспомнил строки из Ветхого Завета, описывающие наказания за преступления.

«Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб», - написал он.

Ранее США расширили санкции против России. В список попали около 30 физлиц и компании, связанные со сферой IT и авиации.

США Санкции Россия Оружие Запад

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