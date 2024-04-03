Пошлину на вина из стран НАТО предложили повысить до 200%

«Конечно, мы должны зеркально отвечать на введенные в отношении России санкции», - отметила она.

При этом, по ее словам, подходить к решению этого вопроса надо взвешенно и с привлечением экспертов на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию Абрамченко напомнила, что пошлину на ввоз вина из недружественных стран уже повышали.

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка. Организация предложила установить импортные ввозные пошлины для вина, в том числе игристого и крепленого, из стран НАТО в 200%.