Пошлину на вина из стран НАТО предложили повысить до 200%
Предложение ввести пошлину в 200% на произведенное в странах Североатлантического альянса вино потребует взвешенного рассмотрения. Об этом РБК заявила зампред правительства Виктория Абрамченко.
«Конечно, мы должны зеркально отвечать на введенные в отношении России санкции», - отметила она.
При этом, по ее словам, подходить к решению этого вопроса надо взвешенно и с привлечением экспертов на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию Абрамченко напомнила, что пошлину на ввоз вина из недружественных стран уже повышали.
Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка. Организация предложила установить импортные ввозные пошлины для вина, в том числе игристого и крепленого, из стран НАТО в 200%.