09 марта 2024, 12:07

«Посеять хаос». Болтон дал Трампу неожиданный совет

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Американскому экс-лидеру Дональду Трампу ради безопасности страны следует обратить внимание не на НАТО, а на ООН. Об этом в колонке для газеты Wall Street Journal заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он посоветовал Трампу дестабилизировать организацию, потому что она является «более враждебной» в сравнении с альянсом.

«Мистер Трамп мог бы с пользой посеять хаос в ООН», - подчеркнул Болтон.

Бывший советник предположил, что «10 верхних этажей здания Секретариата ООН» можно было снести еще 30 лет назад, и это не принесло бы миру каких-либо серьезных изменений.

Ранее Трамп предупредил, что в случае его избрания на пост президента США Белый дом откажется защищать участников НАТО , которые не выполнили свои финансовые обязательства перед альянсом. Он добавил, что американская сторона будет даже поощрять атаки на эти государства.

США Джон Болтон Дональд Трамп НАТО ООН
09 марта 2024, 12:48
Казахстан начал расследование из-за убийства двух боевиков в России
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Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование после новостей о гибели двух граждан республики, которых заподозрили в подготовке теракта в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», - подчеркнули в КНБ.

Проверку организовали в тесном контакте с Федеральной службой безопасности России. Казахское ведомство отказалось разглашать более подробную информацию.

Ранее председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране нейтрализовали радикальную группу , которая планировала теракты. В республике начали семь досудебных расследований по террористическим преступлениям.

ФСБ ранее раскрыла информацию о поездках иностранцев в Россию. По данным спецслужбы, жители из других государств в 2023 году посещали страну в 3,5 раза чаще, чем годом ранее.

Казахстан Убийства Преступления Россия Боевики
09 марта 2024, 12:16
Хуситы атаковали американские корабли в Красном море и Аденском заливе
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Мятежное движение «Ансар Алла» атаковало коммерческое судно и несколько эсминцев США у берегов Йемена. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Под удар попал корабль Propel Fortune. Военные суда в Красном море и Аденском заливе атаковали с помощью 37 беспилотных летательных аппаратов.

Хуситы, под контролем которых находится большая часть йеменского побережья Красного моря, стали наносить удары по связанным с Израилем судам после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.

Накануне американские военные поразили четыре ракеты и беспилотник хуситов в Йемене. До этого истребители Великобритании и США два раза атаковали международный аэропорт Ходейды. Это произошло после удара «Ансар Алла» по британскому сухогрузу в Аденском заливе.

США Корабли Йемен
09 марта 2024, 11:57
Альтман вернется в совет директоров OpenAI
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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, создатель ChatGPT, продолжит возглавлять компанию. О возвращении предпринимателя в совет директоров сообщили в пресс-службе организации.

Фирма провела десятки интервью с членами предыдущего совета директоров OpenAI и «выразила свое полное доверие» Сэму Альтману и Грегу Брокману.

«Мы единогласно пришли к выводу, что Сэм и Грег - подходящие лидеры OpenAI», - заявил председатель правления OpenAI Брет Тейлор.

Сэм Альтман вернется в совет директоров в качестве генерального директора.

Ранее Альтман решил запустить производство чипов для искусственного интеллекта. Основными партнерами для OpenAI могут стать мировые гиганты Samsung, Intel или TSMC.

США Искусственный интеллект Интервью
09 марта 2024, 11:46
Президент Франции Макрон закрепил в конституции право женщин на аборты
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Президент Франции Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, закрепляющий право женщин на аборты. Изменения внесли в конституцию страны, текст опубликовали в официальном журнале Пятой республики, сообщило РИА «Новости».

Франция стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на аборт в конституции. Прерывание беременности разрешено в республике с 1975 года.

«Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом», - указано в добавленной статье.

Закон президент подписал в Международный женский день. Поводом для появления этого законопроекта стали выступления активистов во Франции после того, как в США отменили право на аборт.

Ранее феминистки в Польше 8 марта собрались на уличной акции протеста. Они устроили митинг, чтобы добиться доступности средств «аварийной контрацепции» без рецептов. Аборты в Польше запрещены с 1993 года.

Беременность Законы Женщины Франция 8 Марта

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