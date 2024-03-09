«Посеять хаос». Болтон дал Трампу неожиданный совет
Американскому экс-лидеру Дональду Трампу ради безопасности страны следует обратить внимание не на НАТО, а на ООН. Об этом в колонке для газеты Wall Street Journal заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Он посоветовал Трампу дестабилизировать организацию, потому что она является «более враждебной» в сравнении с альянсом.
«Мистер Трамп мог бы с пользой посеять хаос в ООН», - подчеркнул Болтон.
Бывший советник предположил, что «10 верхних этажей здания Секретариата ООН» можно было снести еще 30 лет назад, и это не принесло бы миру каких-либо серьезных изменений.
Ранее Трамп предупредил, что в случае его избрания на пост президента США Белый дом откажется защищать участников НАТО , которые не выполнили свои финансовые обязательства перед альянсом. Он добавил, что американская сторона будет даже поощрять атаки на эти государства.