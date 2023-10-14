Посетителей Лувра и Версальского дворца эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Сообщение о минировании пришло через онлайн-форму французской полиции.

Ранее в субботу закрыл свои двери для посетителей и парижский Лувр. Музей также эвакуировали после сообщений о бомбе. Администрация Лувра в соцсети Х (бывший Twitter) написала, что музей закрыли «по соображениям безопасности».

Власти Франции впервые за 32 года объявили режим террористической угрозы после нападения на школу в Аррасе и убийства учителя. Президент республики Эммануэль Макрон поручил привлечь к охране городов до семи тысяч военнослужащих. Военные начнут патрулировать города в рамках операции «Сентинель» с воскресенья, 15 октября. Режим террористической угрозы продлится «до дальнейшего уведомления».

В пятницу, 13 октября, иммигрант из Чечни напал на школу в городе Аррас на севере страны. В результате атаки погиб преподаватель, еще несколько человек получили ранения.