Посадили в карцер и чуть не убили. Селезнев рассказал о зверствах в американской тюрьме

«Обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер», - сообщил Селезнев.

Условия в камерах тоже были ужасные. Селезневу не давали спать: каждые два часа будили и заставляли отмечаться. Мужчина до сих пор не верит, что вернулся на родину.

«Боюсь проснуться и быть опять в камере», - признался он.

Спецслужбы США похитили Селезнева в 2014 году, когда он отдыхал на Мальдивах. Суд продолжался три года, в 2017-м россиянина приговорили к 27 годам заключения за кибермошенничество.

Вечером 1 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. Среди вернувшихся в Россию бывших заключенных оказался Селезнев. Его супруга Анна Отиско рассказала, что ее переполняют эмоции , она очень долго ждала встречи. Адвокат Игорь Литвак сообщил, что Селезнев содержался в условиях, которые усугубили состояние его здоровья.

Президент России Владимир Путин лично прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретить у трапа самолета вернувшихся после обмена россиян. Глава государства поздравил соотечественников и пообещал им госнаграды.