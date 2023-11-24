Порядка 450 россиян еще остались в секторе Газа

«Порядка 450 россиян сейчас находятся на территории палестинского анклава», - указала она.

Точное количество россиян определить сложно, уточнила Зарипова. На учете в консульстве состоят около 1,2 тысячи граждан РФ. Однако не все поставили на учет своих детей. Кроме того, по словам пресс-секретаря, некоторые могли приехать в анклав во время эскалации конфликта.

В ночь на пятницу, 24 ноября, в Москву прибыл спецборт МЧС, на котором в столицу из Газы доставили 103 эвакуированных россиянина , в том числе 47 детей. Самолет приземлился в Домодедово. В аэропорту эвакуированных из анклава встретили медики и волонтеры. Утром 24 ноября вступил в силу режим прекращения огня между палестинскими радикалами ХАМАС и Армией обороны Израиля.