Портрет Байдена сожгли на митинге в Индонезии

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«Мы здесь на стороне страны, которая должна быть независимой», - высказался один из участников акции.

По данным издания, всего в митинге приняли участие несколько сотен жителей.

Во время демонстрации толпа достала фотографии Нетаньяху и Байдена и сожгла их. В огне также оказались израильские флаги.

Тем временем на другую подобную акцию в Хевроне палестинцы принесли российские триколоры и портреты российского президента Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына, отметив, что возлагают на них большие надежды в вопросе урегулирования израильско-палестинского конфликта.