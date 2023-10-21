Портрет Байдена сожгли на митинге в Индонезии
Публичное сожжение портретов президента США Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху произошло во время митинга в Индонезии. Протестующие провели демонстрацию в поддержку палестинского народа перед посольством США в Джакарте и офисом ООН, сообщил местный журнал Tempo.
«Мы здесь на стороне страны, которая должна быть независимой», - высказался один из участников акции.
По данным издания, всего в митинге приняли участие несколько сотен жителей.
Во время демонстрации толпа достала фотографии Нетаньяху и Байдена и сожгла их. В огне также оказались израильские флаги.
Тем временем на другую подобную акцию в Хевроне палестинцы принесли российские триколоры и портреты российского президента Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына, отметив, что возлагают на них большие надежды в вопросе урегулирования израильско-палестинского конфликта.