02 декабря 2023, 20:23

Порошенко запретили встречаться с Орбаном из-за страха перед Россией

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Служба безопасности Украины обратилась к властям с просьбой не пускать председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщили в Telegram-канале силового ведомства.

По данным СБУ, российские спецслужбы якобы подготовили провокацию на международной арене, чтобы снизить поддержку Украины со стороны иностранных союзников и попытаться расколоть общество внутри страны. Для этого планировалось привлечь в том числе отдельных украинских политиков и пророссийские политические силы других государств.

Спецслужбы при этом получили информацию о запланированной встрече Порошенко с Орбаном. В результате депутаты не дали экс-президенту разрешение на заграничную командировку.

Накануне украинский депутат рассказал, как его не пустили в США и Польшу из-за президента Владимира Зеленского. Порошенко отметил, что поезду одобрили в Раде, но пограничники не пропустили его.

Венгрия Петр Порошенко СБУ Украина
02 декабря 2023, 20:39
Угрозу цунами объявили в Японии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Предупреждение о цунами объявили в ряде регионов Японии после сильного землетрясения на Филиппинах. Информация об угрозе появилась на сайте японского метеорологического агентства (ЯМА).

Властям прибрежны районов, в том числе острова Мияко в префектуре Окинава, рекомендовали эвакуировать население. Цунами угрожают всему западному тихоокеанскому побережью Японии.

Высоту волн надвигающегося на Японию цунами оценивают в один метр, оно достигнет острова в 01:30 утра воскресенья, сообщила местная телекомпания NHK.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение на Филиппинах магнитудой 7,5. Эпицентр находился в 13 километрах к северо-западу от населенного пункта Хинатуан, очаг подземных толчков залегал на глубине 63 километров. Данные о пострадавших и разрушениях пока не объявляли.

Землетрясения Япония Экология
02 декабря 2023, 20:32
Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В результате политики президента Украины Владимира Зеленского страна скатывается в авторитаризм, где все зависит от настроения одного человека. Об этом изданию Der Spiegel заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Градоначальник отметил, что на Украине не осталось независимых институтов власти, кроме местного самоуправления, но и на него оказывают давление.

«Кличко считает, что Украина находится на пути к авторитаризму», - подчеркнули журналисты.

В качестве доказательства Кличко привел решения судов, по которым отстранили от должностей ряд украинских мэров. Столичный глава добавил, что в офисе Зеленского видят в них атавизмы - препятствия к централизации власти.

Зеленский в интервью иностранному изданию заявил, что отказ от выборов в стране обусловлен волей народа. Большинство украинцев выступило против проведения выборов президента в сложившихся условиях, они посчитали их опасными и бессмысленными, заявил президент.

Владимир Зеленский Виталий Кличко Украина
02 декабря 2023, 18:45
Эвакуацию россиян из сектора Газа возобновили
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Эвакуацию россиян и их родственников из сектора Газа возобновили 2 декабря. Об этом сообщили в представительстве России при палестинской национальной администрации.

«Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий», - передали в представительстве.

Пока вывоз граждан осложнен из-за ударов, которые наносят израильские военные по всей территории палестинского анклава и районам возле КПП «Рафах». За последние сутки погибли более 200 человек, в том числе гражданин России Маджед Хассуна.

«Верифицировать этот факт мы пока не можем. Отметим, что М. Хассуна не значится в списках на эвакуацию», - добавили в пресс-службе.

Конфликт Израиля и Палестины
02 декабря 2023, 18:00
Депутат Рады Дубинский заявил, что его избили в киевском СИЗО
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Заподозренный в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что его избили в киевском СИЗО. Информация об этом появилась в его Telegram-канале, права на ведение которого депутат передал своим адвокатам.

«Сегодня народный депутат Александр Дубинский заявил о том, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации изолятора. <…> Очевидно, что кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО», - говорится в сообщении.

Уточняется, что бригада скорой помощи нашла у депутата множественные гематомы и заподозрила перелом ребра. Дубинский вместе с представителями защиты ждет приезда полицейских для составления акта о телесных повреждениях. Кроме того, депутат потребовал приезда начальника Киевского следственного изолятора и «немедленной реакции» министра юстиции Украины Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрея Костина и главы национальной полиции Игоря Клименко.

Дубинский утверждает, что существует реальная опасность здоровью и угроза его жизни. Адвокаты потребовали перевести заключенного в следственный изолятор СБУ.

Заподозренный в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что его избили в киевском СИЗО. Информация об этом появилась в его Telegram-канале , права на ведение которого депутат передал своим адвокатам.

Верховная рада Депутаты СИЗО Киев Украина Избиения

Новости по теме