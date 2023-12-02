Порошенко запретили встречаться с Орбаном из-за страха перед Россией

По данным СБУ, российские спецслужбы якобы подготовили провокацию на международной арене, чтобы снизить поддержку Украины со стороны иностранных союзников и попытаться расколоть общество внутри страны. Для этого планировалось привлечь в том числе отдельных украинских политиков и пророссийские политические силы других государств.

Спецслужбы при этом получили информацию о запланированной встрече Порошенко с Орбаном. В результате депутаты не дали экс-президенту разрешение на заграничную командировку.

Накануне украинский депутат рассказал, как его не пустили в США и Польшу из-за президента Владимира Зеленского. Порошенко отметил, что поезду одобрили в Раде, но пограничники не пропустили его.