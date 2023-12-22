Порошенко получил от венгерского Минфина более 900 тысяч долларов

Выяснилось, что деньги Порошенко получил накануне запланированной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В декларации он ее указал как доход от процентов и погашения облигаций.

При этом за границу его не выпустили только 1 декабря. Порошенко тогда винил в этом офис президента Украины Владимира Зеленского.

В партии «Европейская солидарность» информацию о выплатах от венгерского министерства финансов назвали «манипулятивной» и «вырванной из контекста». В пресс-службы заявили, что якобы все эти доходы были получены от операций с ценными бумагами, в которые Порошенко вкладывается, чтобы найти дополнительные источники для поддержки ВСУ.

Ранее Порошенко после возвращения с линии фронта выступил в Верховной Раде, где жестко раскритиковал ситуацию в украинской армии и на передовой. По его словам, ВСУ испытывает снарядный голод. Но помимо дефицита боеприпасов и дронов военным не хватает еще и систем противовоздушной обороны.