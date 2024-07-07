07 июля 2024, 20:55

Порнозвезда из-за анальной пробки попала в больницу на двое суток

РИА «Новости»
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Австралийская порнозвезда Алисия Дэвис попала в больницу из-за «исчезнувшей» в ней анальной пробки. Причем случилось это во время первого свидания с молодым человеком. О впечатлениях актрисы и переживаниях из-за операции написала New York Post.

Дэвис в силу своей профессии имеет большой опыт использования секс-игрушек, поэтому такого ЧП с анальной пробкой она, конечно, никак не ожидала.

Сначала девушка пыталась извлечь ее самостоятельно, но безуспешно. Выход оставался один - ехать в больницу. Медики подтвердили, что пробка находится внутри тела актрисы. Ждать операцию пришлось два дня. В это время Дэвис снимала тиктоки, делясь своим состоянием с подписчиками. В одном из роликов девушка призналась, что боли и дискомфорта из-за пробки у нее не было, но она чувствовала позывы к опорожнению кишечника.

Долгожданная операция в итоге прошла без осложнений, а врачи после в шутку предложили Дэвис забрать пробку в качестве трофея.

По словам актрисы, после этого случая ей потребовались месяцы, чтобы снова начать экспериментировать с секс-игрушками. Она отметила, что стала использовать такие гаджеты гораздо более аккуратно и призвала к такой же осторожности других.

В 2021 году врачам Новокузнецка пришлось оперировать пациента, засунувшего себе в задний проход палку ливерной колбасы ради новых ощущений.

Врачи Секс
07 июля 2024, 21:09
Париж подготовился к возможным погромам после выборов
Freepik
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Магазины люксовых брендов на Елисейских полях установили на своих витринах большие железные щиты на случай возможных массовых беспорядков. Митинги ожидаются после второго тура парламентских выборов, сообщило РИА «Новости».

Бутики люксовых брендов, таких как Dior, Louis Vuitton, Saint Laurent, расположенные на Елисейских полях в Париже, установили на своих витринах большие железные щиты. Владельцы магазинов среднего сегмента также поставили защиту на окна и двери в виде фанерных панелей.

Движение на Елисейских полях уже частично перекрыли. На улицы Парижа стянули свыше пяти тысяч правоохранителей. Итоги голосования обнародуют в 21:00 по московскому времени.

После оглашения результатов первого тура выборов в национальный парламент в Париже и других французских городах прошли митинги , которые инициировали сторонники левых партий.

Париж Беспорядки Магазины Митинги Выборы
07 июля 2024, 18:57
Мужчина в Израиле умер от энцефалита после заражения редкой амебой
Unsplash
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Житель Израиля скончался от энцефалита после заражения редкой амебой Naegleria fowleri. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Этот вид амеб в СМИ назвали как «поедающие мозг». Медики после госпитализации пациента использовали хирургическое вмешательство и медикаментозное лечение, однако его состояние продолжало ухудшаться.

Изначально 26-летний мужчина поступил в больницу с рвотой, головными болями и признаками лихорадки. По предварительным данным, он заразился амебой во время купания в озере Кинерет , где в летний период температура воды прогревается до 30 градусов по Цельсию. Для развития этих микроорганизмов такие условия наиболее благоприятны.

При этом позднее сотрудники министерства здравоохранения брали пробы в этом водоеме и не нашли никаких признаков амебы Naegleria fowleri.

Ранее россиянам дали советы по купанию в водоемах без последствий для здоровья.

Израиль Врачи Водоемы
07 июля 2024, 18:40
Макрон задумал обратиться к французам после завершения выборов
Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к французам после завершения парламентских выборов и закрытия последних избирательных участков. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Большинство избирательных участков в воскресенье завершат работу в 19:00 по московскому времени, и лишь в крупных городах их работа продлится до 21:00. Предварительные результаты голосования появятся в это же время.

По информации источника, Макрон обратится к нации, однако окончательное решение будет зависеть от итоговых результатов выбора и представительства его фракции в парламенте.

Сам Макрон при этом заявлял, что вне зависимости от результатов выборов намерен остаться на посту президента до весны 2027 года, когда истечет срок его полномочий.

Ранее СМИ назвали победой для России любой результат выборов во Франции из-за снижения политического влияния партии Макрона.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
07 июля 2024, 18:19
Лавров назвал печальным зрелищем дебаты Трампа и Байдена
РИА «Новости»
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Ход президентской предвыборной кампании в США представляет собой печальное зрелище. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова привел журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Печальное зрелище. Если система американской демократии производит такой ход предвыборной кампании, то каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это все аранжируется», - сказал министр.

Лавров также прокомментировал парламентские выборы во Франции. Он отметил, что голосование в два тура сделали не просто так. По задумке, второй проводят для того, чтобы манипулировать выбором избирателей в ходе первого, когда какие-то кандидаты могут сняться.

Глава МИД выразил уверенность, что во Франции могли произойти очень серьезные перемены, если бы результаты первого тура взяли за основу формирования парламента.

Телевизионные дебаты Трампа и Байдена состоялись 27 июня в эфире канала CNN. В ходе разговора действующий президент США часто запинался, делал паузы и не всегда четко формулировал мысли. Позже Байден признал свой провал на дебатах.

США Сергей Лавров Дональд Трамп Россия Выборы президента США Джо Байден

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