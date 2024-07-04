«Порнопаспорта» появятся в одной из стран Европы

Порноплатформы смогут проверить совершеннолетие пользователей благодаря приложению, получившему название Digital Wallet Beta («Цифровой кошелек бета»).

После того, как зрители подтвердят достижение 18 лет, им начислят 30 сгенерированных «порнокредитов», которые будут действовать месяц. После истечения срока они обновятся. Издание уточнило, что энтузиасты смогут запросить дополнительные кредиты.

Правительство Испании объяснило введение «паспортов» тем, что не желает ждать специального постановления Евросоюза, которое вступит в силу только в 2027 году.

Новая система станет доступна к концу лета. Поставщики эротического контента будут использовать приложение только на добровольной основе, но смогут полагаться и на другие методы подтверждения возраста своих клиентов. Главное, чтобы отсеивались несовершеннолетние пользователи.

«Мы действуем заранее и призываем видеохостинги сделать то же самое. Ставки высоки», - заявил представитель испанского правительства Хосе Луис Эскрива.

Ранее амазонских индейцев обвинили в порнозависимости.