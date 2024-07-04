04 июля 2024, 23:10

«Порнопаспорта» появятся в одной из стран Европы

РИА «Новости»
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Испанские власти анонсировали введение в стране «паспортов» для взрослого контента в интернете, чтобы доступ к порнографии получили только совершеннолетние пользователи. Об этом сообщило издание Politico.

Порноплатформы смогут проверить совершеннолетие пользователей благодаря приложению, получившему название Digital Wallet Beta («Цифровой кошелек бета»).

После того, как зрители подтвердят достижение 18 лет, им начислят 30 сгенерированных «порнокредитов», которые будут действовать месяц. После истечения срока они обновятся. Издание уточнило, что энтузиасты смогут запросить дополнительные кредиты.

Правительство Испании объяснило введение «паспортов» тем, что не желает ждать специального постановления Евросоюза, которое вступит в силу только в 2027 году.

Новая система станет доступна к концу лета. Поставщики эротического контента будут использовать приложение только на добровольной основе, но смогут полагаться и на другие методы подтверждения возраста своих клиентов. Главное, чтобы отсеивались несовершеннолетние пользователи.

«Мы действуем заранее и призываем видеохостинги сделать то же самое. Ставки высоки», - заявил представитель испанского правительства Хосе Луис Эскрива.

Ранее амазонских индейцев обвинили в порнозависимости.

Паспорта Фильмы Испания Секс
05 июля 2024, 00:24
Клопы атаковали крупнейший в Марселе музей
Freepik
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Один из самых популярных музеев Марселя — Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem) — закрыл часть экспозиции из-за нашествия клопов. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Сотрудники музея увидели клопов в прошлое воскресенье, 30 июня. Администрацию сразу попросили закрыть учреждение для посещения. Санитарную проверку провели только в четверг. За это время многие сотрудники пожаловались на укусы.

По данным телеканала, клопов обнаружили в четырех залах и нескольких офисах. На своем сайте Mucem сообщил, что ряд экспозиций закрыли.

«Некоторые наши выставочные площади будут временно недоступны по санитарным причинам», - отметили в сообщении.

В 2023 году во Франции развернулась массовая борьба с постельными клопами. На фоне этого жители Бельгии стали чаще проводить санитарную обработку жилья от насекомых.

Один из самых популярных музеев Марселя - Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem) - закрыл часть экспозиции из-за нашествия клопов. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Музеи Франция Насекомые
04 июля 2024, 23:07
«Подавился, как собака костью». Трамп высмеял провал Байдена на дебатах
РИА «Новости»
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Бывший лидер США Дональд Трамп не поверил в оправдания нынешнего главы страны Джо Байдена после неудачного выступления на предвыборных дебатах. Об этом кандидат в президенты написал в своей соцсети Truth Social.

«Он подавился, как собака костью, во время дебатов. А потом притворился, что дело в „международной поездке“, после которой он отдыхал 12 дней, а потом и вовсе обвинил „простуду“», - сообщил Трамп.

По его словам, все это свидетельствует о том, что Байден не может занимать самый высший государственный пост в США.

Сторонники действующего американского лидера признали его неудачу на дебатах. После мероприятия демократы запаниковали.

Также выступление Байдена раскритиковали сотрудники дипмиссий Европы, Азии и Ближнего Востока. Они назвали речь президента США резонансной.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
04 июля 2024, 22:36
Западный истребитель опасно сблизился с российским самолетом в Сирии
РИА «Новости»
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В Сирии произошло опасное сближение западного и российского самолетов. Истребитель Typhoon «коалиции» опасно сблизился с Ан-30 над провинцией Хомс. Российскому летчику удалось предотвратить столкновение. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской арабской республике генерал-майор Юрий Попов. Его слова привело РИА «Новости».

Как заявил Попов, авиаинцидент произошел утром 3 июля.

«Над районом Эт-Танф провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon „коалиции“ с самолетом Ан-30 ВКС России», - рассказал военачальник.

Он уточнил, что российское воздушное судно совершало плановый полет в воздушном пространстве Сирии.

В конце июня другой авиаинцидент произошел в небе над Сирией. Тогда беспилотник MQ-9 Reaper «коалиции» опасно сблизился с Су-35 ВКС России также над провинцией Хомс.

Истребители Сирия Самолеты
04 июля 2024, 22:33
Загадочные черные кольца заметили над Берлином
Freepik
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Жители Берлина увидели в небе таинственные черные кольца вечером 4 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Bild на русском».

По данным издания, три загадочных черных кольца появились в небе над столицей Германии. Многие комментаторы предположили, что данное явление вызвала сажа, которая могла образоваться в результате производства или использования пиротехники.

Некоторые пользователи Сети выдвинули версию, что необычные следы могли остаться после репетиции выступления немецкой группы Rammstein.

Ранее жители южных регионов России увидели в ночном небе, похожий на метеорит объект.

По словам очевидцев, небесное тело оставляло за собой яркий оранжевый след. Они выдвинули версию, что необычное явление - это горящий в атмосфере космический мусор.

Германия

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