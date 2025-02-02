«Пора умереть». Маск приговорил USAID

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«USAID - преступная организация. Пора ей умереть», - заявил он.

Так предприниматель прокомментировал отставку двух высокопоставленных чиновников агентства, отказавшихся предоставить доступ сотрудникам DOGE к системам USAID.

До этого Маск в других публикациях в соцсети назвал агентство «злом» и «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предложила переквалифицировать USAID в Агентство помощи самим себе, оценив новость о прекращении работы его сайта.

Во Франции же отметили, что на Украине началась паника из-за решения Вашингтона о трехмесячной приостановке финансирования от USAID.