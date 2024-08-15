«Пора собирать вещички». В Польше испугались войны между членами НАТО

«Если начнется война между членами альянса, то НАТО пора собирать вещички», - сказал он.

По словам генерала, альянс не будет участвовать в войне между его членами и будет стремиться к разрешению всех споров дипломатическим путем. Скшипчак отметил, что некоторые члены НАТО поддержат Турцию, другие Грецию, это и приведет к концу блока.

Конфликт между Турцией и Грецией носит многолетний характер. Кроме вопроса разделенного Кипра, камнем преткновения у государства стал шельф в Эгейском море, где располагаются принадлежащие Греции острова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег власти соседней страны от дальнейшей эскалации. Так он ответил на угрозы греческих военных применить систему ПВО С-300 против турецких военных самолетов.