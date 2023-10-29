«Пора принять меры». В Турции назвали способ противостоять угрозам Запада

По его словам, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция встают за Израилем, что может привести к новой цивилизационной войне «Китаю, России, Бразилии и Турции необходимо объединиться и при поддержке арабских и исламских стран найти способ остановить жестокость в Газе до того, как Запад задействует желаемое „оружие“», - написал Овюр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уничтожение сектора Газа грозит катастрофой на несколько десятков лет. Дипломат призвал лидеров стран к содействию в решении конфликта.

Президент России Владимир Путин также призвал остановить кровопролитие на Ближнем Востоке. Он указал, что с тревогой в сердце наблюдает за боевыми действиями в секторе Газа и на территории Израиля.