10 июня 2024, 14:55

«Пора на пенсию». Медведев призвал Макрона и Шольца отправиться на свалку истории

Global Look Press
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставке после неудачи на выборах в Европейский парламент. Пост Медведева появился в соцсети Х.

«Результаты выборов в парламент ЕС <…> являются отражением вашей неумелой политики поддержки бандеровских властей на Украине. Пора на пенсию, на свалку истории»», - обратился политик к Макрону и Шольцу.

Он указал на недальновидную экономическую и миграционную стратегию обоих лидеров и отметил, что европейские государства действуют «за счет собственных граждан».

Ранее политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин заявил, что президент Франции и канцлер ФРГ смогут уйти в отставку только тогда, когда их кураторы разочаруются в их работе. По его мнению, оба политика продвигают украинскую повестку, надеясь удержаться у власти.

Германия Дмитрий Медведев Эммануэль Макрон Европарламент Франция Олаф Шольц Выборы
10 июня 2024, 15:07
Песков рассказал об отношении Кремля к решению Макрона о внеочередных выборах
Global Look Press
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Решение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении досрочных выборов в парламент является внутренним делом страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента отметил, что во Франции и раньше проводились досрочные парламентские выборы.

«Если я правильно помню, это не является новацией в политических технологиях Французской Республики», - указал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия будет внимательно следить за происходящим во Франции. По его словам, республика проявляет «чрезвычайно недружественный» настрой к российской стороне.

Ранее политолог Иван Мезюхо объяснил, что роспуск парламента стал большой ошибкой Макрона. По мнению эксперта, французский лидер пошел на большой риск, чтобы улучшить свои электоральные позиции, но этим могут воспользоваться его конкуренты.

Кремль Дмитрий Песков Россия Франция Выборы
10 июня 2024, 14:53
Польша выдала ордер на арест обвиняемого в шпионаже и сбежавшего в Белоруссию судьи
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Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, который уехал в Белоруссию. Мужчину подозревают в шпионаже. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

По информации издания, Шмидта объявили в розыск в странах Европы.

«Это важно в том случае, если Шмидт захочет покинуть Белоруссию и поехать, например, на отдых в Италию или Испанию», - указали в газете.

В отношении судьи возбудили уголовное дело по двум статьям о шпионаже против Польши. Если мужчина принимал участие в деятельности иностранной разведки, ему грозит от пяти лет колонии. В случае, если он являлся должностным лицом и занимался шпионажем, срок будет составлять не менее восьми лет - вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее китайские спецслужбы разоблачили двух британских шпионов , которые работали в центральных государственных органах. По данным Министерства государственной безопасности КНР, супружеская чета занималась разведкой.

Разведка Шпионаж Белоруссия Аресты Польша
10 июня 2024, 14:47
Минутой молчания по Раиси открыли заседание министров стран БРИКС
РИА «Новости»
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В Нижнем Новгороде открылось заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС. Участники почтили минутой молчания память иранских чиновников, погибших при крушении вертолета. Трансляцию вела пресс-служба МИД России.

«Коллеги, друзья. Я хотел бы открыть наше заседание минутой молчания в память о безвременно ушедших президенте Ирана [Эбрахиме] Раиси и нашего коллеги [Хоссейне] Амире Абдоллахияне», - заявил министр Сергей Лавров.

Он принес соболезнования иранскому народу и семьям погибших. После минуты молчания Лавров открыл заседание. Министр заявил, что встреча в Нижнем Новгороде пройдет в расширенном составе и отразит тенденцию к формированию многополярного мира. По его словам, именно на площадке БРИКС реализовали принцип равноправного сотрудничества.

Вертолет с иранскими чиновниками разбился 19 мая. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Раиси похоронили в Мешхеде.

Чиновники Иран БРИКС Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
10 июня 2024, 14:27
Мощный взрыв прогремел на оружейном заводе в Польше
Global Look Press
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Мощный взрыв произошел на оружейном заводе «Меско» на юге Польши. Об этом сообщила директор предприятия Эльжбета Сренявская радиостанции RMF FM.

«У нас произошел взрыв на центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад», - сказала она.

Как стало известно Wirtualna Polska , в результате происшествия погиб 59-летний сотрудник завода. Пресс-секретарь районного управления полиции в Скаржиско-Каменне Ярослав Гвоздзь сообщил, что взрыв прогремел около 11:00-12:00 по московскому времени.

«В результате происшествия возник пожар, который уже потушили», - добавил он.

Ранее взрыв раздался на заводе боеприпасов в Уэльсе. Компания BAE Systems приступила к расследованию происшествия.

Пожары Взрывы Польша Заводы Полиция

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