Попытки запретить культурные связи с Россией в Италии назвали актом насилия

Замминистра отметил, что не понимает, какое отношение к политике государства имеет Федор Достоевский или Сергей Рахманинов. Идею отмены культуры арт-критик назвал безумной.

«Попытки запретить отношения в области культуры, цензурировать концерты, не давать певцам петь, а танцорам танцевать - это акт насилия», - заявил Згарби.

Он добавил, что это же касается спортсменов, которым не дают участвовать в Олимпиадах. Итальянский политик отметил абсурдность ситуации, когда гастролировать на Западе разрешают только тем артистам, которые не поддерживают политику России.

Згарби был единственным представителем итальянских властей на концерте известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы. Музыкант выступила в резиденции посольства РФ в Риме. Лисица исполнила произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

Ранее с федеральных российских каналов и из публичного пространства предложили убрать фильмы, музыку и песни из недружественных стран. В Госдуме отметили, что культурой отмены всего западного заниматься не нужно, однако возможность запретов все же исключать не стоит.