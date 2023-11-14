14 ноября 2023, 03:59

Попытки запретить культурные связи с Россией в Италии назвали актом насилия

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Попытки запретить культурные связи с Россией являются актом насилия. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель министра культуры Италии, арт-критик Витторио Згарби.

Замминистра отметил, что не понимает, какое отношение к политике государства имеет Федор Достоевский или Сергей Рахманинов. Идею отмены культуры арт-критик назвал безумной.

«Попытки запретить отношения в области культуры, цензурировать концерты, не давать певцам петь, а танцорам танцевать - это акт насилия», - заявил Згарби.

Он добавил, что это же касается спортсменов, которым не дают участвовать в Олимпиадах. Итальянский политик отметил абсурдность ситуации, когда гастролировать на Западе разрешают только тем артистам, которые не поддерживают политику России.

Згарби был единственным представителем итальянских властей на концерте известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы. Музыкант выступила в резиденции посольства РФ в Риме. Лисица исполнила произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

Ранее с федеральных российских каналов и из публичного пространства предложили убрать фильмы, музыку и песни из недружественных стран. В Госдуме отметили, что культурой отмены всего западного заниматься не нужно, однако возможность запретов все же исключать не стоит.

Италия Россия
14 ноября 2023, 03:50
«Ведут в никуда». Переговоры о членстве Украины в ЕС закончатся ничем — СМИ
РИА «Новости»
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Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз вряд ли к чему-то приведут, страна будет большим бременем для объединения. Об этом сообщил профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон в материале для Guardian.

«На самом деле разорванная на части страна (Украина - прим. ред.) запросто может оказаться в ловушке из-за переговоров (о вступлении в ЕС - прим. ред.), которые ведут в никуда», - сказал он.

По словам эксперта, вступлению Украины в Евросоюз мешают несколько препятствий. Например, возмущения польских, словацких и венгерских фермеров, которые могут проиграть в конкуренции с украинскими агропроизводителями. Также есть большие финансовые проблемы - общая цена принятия страны в союз превысит годовой бюджет организации.

Ходсон отметил, что действующие страны ЕС будут не только получать меньше субсидий, но и станут отдавать больше из-за украинской стороны. Именно это станет основной причиной отказа постсоветскому государству в присоединении к союзу.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Украина не вступит в ЕС, пока не решит вопрос с эксгумацией останков жертв Волынской резни. По его словам, страны не смогут нормально сотрудничать, если между ними останется неразрешенный спор.

Евросоюз Украина
14 ноября 2023, 03:30
Залужный шокировал Зеленского новой идеей
Unsplash
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Главком ВСУ Валерий Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать на поле боя солдат-роботов. Об этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказал в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

Шевченко рассказал, что Залужный пришел к президенту и заявил, что для прорыва Украине нужны солдаты-роботы, которых он видел на выставке в Нью-Йорке.

«Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» - сказал депутат.

Шевченко отметил, что в статье для зарубежного издания главком уже говорил о необходимости технологического скачка, так как солдаты на Украине «рано или поздно закончатся».

В США считают, что Залужного прочат на замену Зеленскому. Западные страны осознали провал своей роли в украинском конфликте, а жесткий отказ Зеленского от переговоров с Россией заставил подобрать ему замену. Спецслужбы Британии сделали ставку на Залужного.

Владимир Зеленский Роботы Украина
14 ноября 2023, 03:29
Байден назвал «нового» американского президента
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден на встрече с хоккеистами-чемпионами назвал политика Камалу Харрис президентом Америки. Фрагмент со словами нынешнего главы Штатов опубликовало в Telegram-канале РИА «Новости».

«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем», - сказал он.

Ранее Харрис заявила о вероятном переходе к ней власти от Байдена, учитывая пожилой возраст лидера США, которому в этом году исполнится 81 год.

Это не первая путаница Байден с должностями. Ранее он перепутал канадского премьер-министра Джастина Трюдо с самим собой и назвал его «Джо». Конфуз случился на саммите в Вашингтоне «Партнерство Америк для экономического процветания». Во время мероприятия политики обсудили укрепление экономической стабильности на Западе.

Другой курьез произошел на встрече Байдена со спонсорами своей избирательной кампанией в сентябре. Президент США заявил, что хочет залезть на дерево и не слезать.

США Джо Байден
14 ноября 2023, 00:33
Илон Маск появится на российской конференции по ИИ
Википедия
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Американский миллиардер Илон Маск выступит на российской конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Информация об этом появилась в заметке главного редактора брюссельского портала EU Reporter Колина Стивенса.

«Илон Маск станет спикером на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2023», - сказано в публикации.

Авторы статьи предположили, что появление предпринимателя на конференции связано с ранним анонсом текстовой генеративной нейросети Grok от компании xAI, которая является чат-ботом, способным конкурировать с ChatGPT.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о запуске в столице комплексного сервиса на основе ИИ , способного выявлять несколько заболеваний на компьютерной томограмме (КТ).

По ее словам, нейросети смогут находить патологии органов грудной клетки: пневмонии, рака легкого, аневризмы аорты, остеопороза позвоночника, легочной гипертензии, гидроторакса и ишемической болезни сердца.

Также 25 сентября глава РЭО Денис Буцаев сообщил о запуске проекта, в рамках которого обученная нейросеть будет анализировать действующие объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. По его словам, информацию будут собирать с помощью дронов.

Искусственный интеллект Россия Илон Маск Нейросети

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