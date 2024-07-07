Попытки США помешать строительству АЭС в Турции оценили в Росатоме

Он пояснил, что речь идет о санкциях против системы взаиморасчетов и аресте финансов, которыми обмениваются банки России и Турции.

«Они арестовывают деньги. Они - это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего „прилетает“», - заявил Лихачев.

На просьбу оценить влияние американских санкций на продолжение работы над проектом глава Росатома ответил поговоркой «Собаки лают - караван идет».

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин назвал «Аккую» самой крупной АЭС в истории. Он подчеркнул, что после запуска объекта Турция войдет в число стран, производящих атомную энергию.

Первый из четырех блоков АЭС в Росатоме пообещали ввести в июле 2025 года. Глава Росатома обращал внимание, что все полученные средства от турецкой станции вложат в строительство еще одной АЭС на территории Турции.