Попытки сбежать с Украины предприняли более 2 тысяч госслужащих

«По состоянию на данный момент это количество составляет 2 100 человек. Они следовали, не отвечая тем условиям, которые прописаны в правилах пересечения границы», - заявил Демченко.

Он обратил внимание на увеличение случаев незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска. Однако средние показатели попыток нарушений на КПП и «зеленых» участках не изменились.

В феврале прошлого года киевский режим объявил всеобщую мобилизацию. Украинские власти предприняли все меры для пресечения возможности уклонения от службы. В частности, запретили выезд за рубеж. В стране начали повсеместно выдавать повестки. Многие мужчины призывного возраста месяцами не выходили из дома, чтобы не отправиться в зону СВО.

Ранее Верховная рада внесла законопроект, который предлагает разрешение «платного» выезда за границу. Военнообязанным мужчинам нужно открыть счет в госбанке и ежемесячно вносить туда около 1,5 тысячи гривен. Эти деньги планируют отправить на нужды ВСУ.