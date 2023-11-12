12 ноября 2023, 12:10

Попытки ЕС вытолкнуть Россию из Центральной Азии назвали бесполезными

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В Евросоюзе решили вытолкнуть Россию из Центральной Азии и не пытаются этого скрыть. Глава МИД РФ Сергей Ларов заметил, что планам ЕС не сбыться. Фрагмент его речь в программе «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Не получится», - указал министр иностранных дел.

Лавров напомнил, что Россия связана с этими территориями историей и исчезать никуда не собирается.

«Наши партнеры и союзники это прекрасно знают», - обратил внимание глава МИД РФ.

На попытки Запада вытеснить Россию указал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заметил, что подобная политика иностранных государств бесперспективна , а страна уже давно к ней привыкла. В России научились выстраивать связи таким образом, чтобы свести риски на этот счет к минимуму.

Сергей Лавров Международные отношения Россия Евросоюз
12 ноября 2023, 12:45
Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида»
Википедия
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Финляндия получит израильскую систему противоракетной обороны «Праща Давида», предназначенную для перехвата снарядов малой и средней дальности. Контракт о продаже подписали представители Минобороны ближневосточной страны и финские дипломаты. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Стоимость сделки составила 317 миллионов евро. Генеральный директор Минобороны Израиля Эяль Замир назвал соглашение «историческим». Церемония подписания контракта прошла в штаб-квартире оборонного ведомства.

Систему противоракетной обороны «Праща Давида» разработала компания Rafael Advanced Defense Systems. Установки способны перехватывать ракеты на дальности от 40 до 300 километров.

«Праща Давида» вошла в многоуровневую систему противоракетной обороны Израиля в 2017 году. Кроме нее военные используют «Железный купол» для перехвата снарядов малой дальности и «Стрела», способной сбивать баллистические ракеты на большом расстоянии.

О предстоящей сделке Минобороны Израиля сообщили еще в начале августа. Тогда в ведомстве уточнили, что Финляндия получит разрешение на модернизацию системы противоракетной обороны «Праща Давида» для последующей интеграции в свою систему управления войск.

Израиль Финляндия Оружие
12 ноября 2023, 12:25
Лавров упрекнул западных лидеров в хамстве
РИА «Новости»
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Лидеры западных государств не стесняются хамских высказываний, продолжая следовать своей цели по сдерживанию России. На это в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» указал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Таким образом глава ведомства ответил на вопрос о своем отношении к публикации агентства Bloomberg, в которой авторы назвали Казахстан «задним двором России».

«Дело не только в изданиях. Лидеры западных стран, которых на данный исторический период избрал народ, тоже позволяют себе достаточно хамские высказывания», - сказал он.

Лавров отметил, что Евросоюз не скрывает своих стремлений сдерживать Россию и пытаться «вытолкнуть» из Средней Азии.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал глупостью формулировку «Казахстан - задний двор Путина». Он подчеркнул, что оба государства выстраивают свои отношения на взаимоуважении интересов друга друга, а также напомнил, что Казахстан является самодостаточной и суверенной республикой.

Казахстан Сергей Лавров Международные отношения Россия Запад
12 ноября 2023, 11:58
Уничижительные оценки СМИ роли Казахстана для России оценили в Кремле
Пресс-служба Кремля
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Формулировки некоторых зарубежных СМИ, назвавших Казахстан «задним двором» для России, являются глупостью. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Казахстан Дмитрий Песков Международные отношения Россия
12 ноября 2023, 11:32
Украине предрекли потерю территорий ради мира
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Властям Украины придется пожертвовать частью территорий ради достижения мира с Россией. Об этом сообщили в эфире американского телеканала The Hill TV.

«Мы понимали, что настанет ситуация, при которой Украина и Россия начнут переговоры. Видимо, украинским властям не останется выбора, кроме территориальных уступок», - отметили журналисты.

Авторы материала напомнили, что многие военные аналитики уже предупреждали о таком варианте развития событий, поэтому многочисленные жертвы Украины оказались напрасными.

«Если мы вновь пришли к этому, то когда все признают, что с этого нужно было начать?» - задались они вопросом.

Бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее также заявил, что Украине придется пойти на утрату территорий. При этом он признал, что решение окажется болезненным для страны и ее западных партнеров.

Россия Украина

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