Попытки ЕС вытолкнуть Россию из Центральной Азии назвали бесполезными

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Не получится», - указал министр иностранных дел.

Лавров напомнил, что Россия связана с этими территориями историей и исчезать никуда не собирается.

«Наши партнеры и союзники это прекрасно знают», - обратил внимание глава МИД РФ.

На попытки Запада вытеснить Россию указал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заметил, что подобная политика иностранных государств бесперспективна , а страна уже давно к ней привыкла. В России научились выстраивать связи таким образом, чтобы свести риски на этот счет к минимуму.