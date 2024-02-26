Попытка заняться сексом в движущейся машине привела к аварии в Канаде

ДТП произошло 18 февраля по дороге на Питерборо в провинции Онтарио. Машина вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в дерево. Пара получила серьезные травмы, для госпитализации пришлось задействовать вертолет.

Водитель пытался обмануть полицейских и заявил, что причиной аварии стал олень на дороге. Но в отчете сказано, что пара пыталась вступить в половой акт во время движения автомобиля. К тому же полицейские обратили внимание на запах алкоголя. Водителю после выздоровления предъявят обвинение в опасном поведении на дороге.

Головная боль во время секса может привести к смерти , рассказал телеведущий и врач Александр Мясников. Это один из симптомов аневризмы мозговой артерии.