13 января 2024, 16:32

Попытка спасти свой карман. Слуцкий озвучил истинную причину операции Запада против хуситов

РИА «Новости»
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Запад обстреливает хуситов не для того, чтобы помочь Саудовской Аравии. Их главная цель — защитить собственные деньги. Такое заявление сделал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщило РИА «Новости».

Запад обстреливает хуситов не для того, чтобы помочь Саудовской Аравии. Их главная цель - защитить собственные деньги. Такое заявление сделал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщило РИА «Новости».

«Они спасают свой карман», - сказал он.

Слуцкий добавил, что скоро Суэцкий транзит пойдет по другому маршруту. Россия уже создает транспортный коридор Север-Юг, он станет новой логической инфраструктурой для Евразии.

США и Великобритания в ночь на 12 января обстреляли ракетами объекты хуситов в Йемене. Таким образом западный мир решил ответить на разрушение своих логистических цепочек в Красном море. Хуситы заявляли, что выступали в поддержку палестинцев из сектора Газа и атаковали суда, связанные с Израилем.

Ранее на центральных площадях Йемена прошли многотысячные митинги , участники которых продемонстрировали готовность ответить на британские и американские удары. Но президент США Джо Байден назвал йеменских хуситов террористической группировкой и пообещал, что продолжит наносить удары по их объектам, пока те не прекратят атаки на торговые суда.

Байдена обвинили в противоречии самому себе. Когда лидер Штатов решил «ответить» Йемену, то забыл о собственной критике в адрес бывшего президента США Дональда Трампа. Тогда он осуждал Трампа за вовлечение Америки в конфликт с Ираном.

США Суд Запад Леонид Слуцкий ЛДПР Йемен
13 января 2024, 17:23
Новоизбранный глава Тайваня заявил о «новой ситуации» в проливе
Unsplash
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Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ выступил за диалог с Китаем и сохранение мира и стабильности в регионе. Он также пообещал защитить страну от запугивания и угроз. Об этом новоизбранный глава Тайваня заявил в эфире телеканала TVBS.

«На мне лежит важная ответственность за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе», - подчеркнул он.

Лай указал на необходимость продолжения сотрудничества с китайской стороной и добавил, что будет действовать в соответствии с конституционным порядком. Он напомнил, что президент Тайваня Цай Инвэнь много раз «проявляла добрую волю» за прошедшие восемь лет, но Китай не смог ответить ей соответствующим образом.

«В будущем мы надеемся, что Китай признает новую ситуацию и поймет, что только мир принесет пользу обеим сторонам пролива», - заключил он.

Ранее китайский профессор Чжао Хунвэй рассказал, что США продолжат манипулировать тайваньским вопросом с помощью Лая Циндэ. По его словам, все больше граждан Тайваня начинают выступать за независимость страны.

Китай Тайвань Выборы
13 января 2024, 17:09
Телефон выключили специально. В деле погибшей в Турции россиянки новый поворот
Pxhere
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В деле российской туристки Надежды Ярыгиной, которая погибла в турецком Кемере, появились новые подробности. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости».

Женщина перестала выходить на связь с 4 января. Все эти дни ее телефон был выключен. Но, как только мобильник обнаружили, его сразу включили - батарея была заряжена, рассказали спасатели.

«Видимо, его специально кто-то выключил», - сообщил собеседник агентства.

При этом Надежда - не первая жертва. Месяц назад в Кемере произошла громкая криминальная история. В начале декабря на путешественницу из России напал неизвестный. Это произошло на горе Чалыш, но тогда женщина смогла дать злоумышленнику отпор. Нападавшим оказался турок Омер Демиркурт.

Согласно одной из версий, к смерти Ярыгиной тоже может быть причастен местный житель. Но эту информацию официально не подтвердили.

Пропавшую россиянку нашли мертвой 12 января. Незадолго до этого удалось обнаружить ее телефон. По предварительной версии, женщину похитили с целью выкупа.

Спасатели Турция Россия
13 января 2024, 16:52
«Газпром» установил исторический рекорд по транзиту газа в Китай
РИА «Новости»
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«Газпром» превысил суточные контрактные обязательства и поставил Китаю рекордное количество газа за сутки. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании.

«Двенадцатого января „Газпром“ установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», - указали в холдинге.

Поставки газа осуществлялись по газопроводу «Сила Сибири» в рамках долгосрочного договора с китайской компанией CNPC. «Газпром» также устанавливал рекорды 2 и 3 января, когда суточная передача голубого топлива вышла на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года.

Компания начала поставлять Китаю газ по «Силе Сибири» в 2019 году. К 2025 году проектная мощность транзита газа может составить порядка 38 миллиардов кубометров.

Ранее глава компании Алексей Миллер рассказал о планах газификации российских регионов. По его словам, «Газпром» выделит на эту программу в 2024 году более 270 миллиардов рублей. Миллер также рассказал, что в прошлом году компания выполнила объем работ на 50% больше, чем в 2022 году.

Газ Рекорды Сибирь Газпром Китай
13 января 2024, 16:51
Белый дом призвал министерства готовиться к возможному шатдауну
РИА «Новости»
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Белый дом 12 января предупредил несколько министерств о необходимости подготовиться к возможному шатдауну (приостановке работы правительства из-за отсутствия финансирования). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Административно-бюджетное управление сказало министерствам приготовить планы того, как они будут действовать <…> если произойдет перебой в государственном финансировании», - говорится в публикации.

Отмечается также, что шатдаун, если он случится, может затронуть американские министерства сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, энергетики и транспорта, министерство по делам ветеранов. Тысячи работников могут вынужденно отправиться в бессрочный отпуск или лишиться зарплаты. Работа некоторых госслужб может временно прекратиться полностью.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Конгресс все же достиг соглашения о финансировании правительства, что поможет предотвратить «ненужный шатдаун».

США Белый дом в США Зарплаты Джо Байден

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