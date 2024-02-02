Учения НАТО, которые собирается провести альянс, - очень опасная игра, предупредил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, грядущая «конвульсия дряблых западных мускулов» является попыткой блока сделать предупреждение России. Такое мнение он высказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Натовские балаболы побоялись напрямую сказать, против кого направлены эти учения, и ограничились пустопорожней болтовней про „отработку планов обороны и сдерживание потенциальной агрессии со стороны ближайших противников“», - заметил он.

Вместе с тем, его оценке Медведева, совершенно понятно, ради чего альянс задевает это. Вероятно, в НАТО решили как следует пригрозить России.

«Показать русскому ежу жирный трансгендерный европейский зад. Вышло нестрашно, но весьма показательно», - резко указал политик.

По его словам, масштабные учения НАТО развернут «наложившие в штаны западные политики и их посредственные генералы», чтобы взять Россию на испуг, с учетом того, что некоторые этапы этих учений пройдут в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. То есть в непосредственной близости от российских границ.

«В целом это очень опасная игра с огнем. Силы-то собраны значительные. И учения такого масштаба не проводились с прошлого века. Так что они - хорошо забытое старое», - подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия восприняла НАТО и его учения Steadfast Defender 2024 как угрозу безопасности. По его словам, США использовали альянс в качестве инструмента конфронтации.