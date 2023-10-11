«Попрошайка». От Зеленского потребовали вернуть земли Румынии

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«Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине <…> Верните наши территории, уважайте румын и их язык», - прокричала Шошоакэ проходившим мимо нее Зеленскому.

В субботу сенатор призвала выразить протест против приезда Зеленского в Румынию и отозвать его приглашение в страну. По ее словам, «все европейские лидеры уже шарахаются от этого международного попрошайки».

Румынский парламент отменил выступление украинского президента , запланированное в ходе его поездки в Бухарест. Многие депутаты оценили эту новость с большим воодушевлением.

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