«Я думаю, что обществу в очередной раз втюхивают какую-то ерунду, потому что самым влиятельным человеком Европы является президент России Владимир Путин, который 22 февраля 2022 года начал спецоперацию по освобождению Донбасса, бросил вызов бывшему мировому жандарму в лице США, отстаивающему принципы неоколониализма», - констатировал Мезюхо.

Он добавил, что именно Россия и ее лидер являются «ключевыми политическими акторами» в борьбе с неоколониальной политикой Соединенных Штатов.

Украина проплатила рейтинг? «Если бы Зеленский был самым влиятельным политиком в Европе, ему бы не надо было постоянно унижаться и упрашивать своих европейских коллег выделить очередную партию танков, боеприпасов, а то и вовсе денег, a если бы он обладал достаточными ресурсными возможностями, пусть даже в области личного авторитета, ему бы выделялись все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий без всяких реверансов, которые постоянно вынужден совершать Киев как публично, так и непублично», - продолжил политолог.

Иван Мезюхо не исключил, что офис президента Украины проплатил этот рейтинг, чтобы улучшить электоральные показатели своего лидера. Он отметил, что политики во все времена подкупали западную прессу ради комплементарных материалов.

Собеседник «360» предположил, что если до конфликта к Зеленскому относились «просто несерьезно», то теперь он стал «вызывать раздражение», поскольку никогда не приезжает в европейские столицы «с хорошими новостями», всегда - с просьбами и даже требованиями.

«Нетрудно догадаться, что в таком случае отношения со стороны европейских лидеров к Зеленскому не самое хорошее. Ну никто не любит попрошаек», - подытожил Мезюхо.

Ранее Зеленского не пустили в Израиль - и вскоре охотно приняли там даже не имеющего отношения к политике миллиардера Илона Маска.