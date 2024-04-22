Пополнит список целей. В МИД отреагировали на заявление Польши о ядерном оружии

Находящиеся в оппозиции политические партии Молдавии объединятся в преддверии президентских выборов в республике, чтобы выставить единого кандидата. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Она подчеркнула, что сейчас на такое сотрудничество согласились пять политических объединений. С остальными оппозиционными партиями идут переговоры. Глава автономии добавила, что, объединившись, участники выставят единого кандидата на пост главы Молдавии.

«Это будет кандидат, у которого будут шансы выиграть», - подчеркнула Гуцул.

Глава Гагаузии прибыла в Москву для участия в съезде оппозиционных молдавских политиков и общественников, выступающих против интеграции страны с Евросоюзом и настаивающих на вступлении в Евразийский экономический союз.

В ходе съезда находящийся в оппозиции политик и предприниматель Илан Шор объявил о создании нового политического блока «Победа». Именно от него на президентские выборы выставят единого кандидата.

Гуцул и Шор уточнили, что сами вступать в борьбу за пост президента Молдавии не смогут, так как не достигли возраста 40 лет, предусмотренного законодательством республики.

Съезд прошел на фоне объявления действующим президентом Молдавии Майей Санду о проведении референдума по вступлению страны в Евросоюз. Предварительной датой голосования назвали 20 октября.

Евгения Гуцул заявила, что жители Гагаузии примут участие в референдуме, но выступят против решения о вхождения страны в ЕС.

Находящиеся в оппозиции политические партии Молдавии объединятся в преддверии президентских выборов в республике, чтобы выставить единого кандидата. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступила глава Гагаузии Евгения Гуцул.