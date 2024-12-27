27 декабря 2024, 13:04

«Попкорн готов!» Медведев предложил Южной Корее устроить «Игру в кальмара»

Global Look Press
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Южнокорейскому правительству стоит устроить «Игру в кальмара». С таким предложением выступил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Южная Корея снова в деле: один импичмент следует за другим! С таким же успехом можно начать „Игру в Кальмара“ (популярный южнокорейский веб-сериал. - прим. ред.) для правительства. Наш попкорн готов!» - написал он в соцсети X.

Так политик отреагировал на заявление спикера южнокорейского парламента У Вон Сика о том, что депутаты на заседании 27 декабря поддержали предложение об импичменте временно исполняющего обязанности президента страны Хан Док Су. За эту инициативу проголосовали 192 из 300 законодателей.

В сентябре 2021 года на платформе Netflix состоялась премьера сериала «Игра в кальмара». В центре сюжета - люди, которые оказались в сложной финансовой ситуации и готовы на все ради крупного выигрыша. Они участвуют в играх на выживание.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение. Позже он извинился за это и пообещал не использовать этот инструмент на предстоящем голосовании в парламенте по импичменту. Однако началось расследование, к президенту Южной Кореи пришли с обысками.

Дмитрий Медведев Сериалы Россия Южная Корея Сериал "Игра в кальмара"
27 декабря 2024, 11:53
Си Цзиньпин приказал чиновникам остановить волну массовых убийств в Китае
Global Look Press
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Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал предотвратить повторение недавней волны массовых убийств, в стране. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Китайский лидер дал местным властям распоряжение приложить все необходимые усилия, чтобы предотвратить «экстремальные случаи» в будущем. Чиновники заявили, что готовы изучать все личные конфликты, среди которых семейные ссоры и споры о наследстве, способные стать причиной агрессии.

В Китае не раз происходили нападения, когда автомобилисты намеренно сбивали пешеходов или злоумышленники нападали на людей на улице.

Автомобиль въехал в группу людей возле входа в начальную школу «Юнъань» в городе Чандэ провинции Хунань 19 ноября. Пострадали несколько человек. В этом же месяце вооруженный ножом мужчина набросился на людей в китайском училище. Погибли восемь человек.

Убийства Преступления Китай Си Цзиньпин
27 декабря 2024, 10:47
Парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента
Global Look Press
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Исполняющему обязанности президента Южной Кореи премьер-министру Хан Док Су был объявлен импичмент. Об этом сообщил телеканал MBC.

Южная Корея
27 декабря 2024, 10:26
В Германии спасатели устроили соревнования по числу погибших за смену
Unsplash
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Сотрудники спасательной службы в Германии устроили соревнования по числу погибших за смену. Об этом сообщила газета Bild.

Участниками «мероприятия» стали работники Reinoldus. Служба находится в городе Унна. Трофей доставался сотруднику, который за суточную смену фиксировал наибольшее количество смертей.

Ситуация получила огласку благодаря анонимному сообщению одного из представителей Reinoldus. Участники соревнований отметили, что не праздновали гибель людей - передаваемый трофей был наградой за переживания на смене. Руководство заявило, что сделает все для пресечения подобных состязаний в будущем.

Ранее житель немецкого города Бремерхафен пообещал зарезать на рождественской ярмарке любого, кто похож на араба. Мужчину задержали правоохранители.

Германия Спасатели
27 декабря 2024, 10:24
Медведев допустил прощение стран, оказавшихся под давлением англосаксов
РИА «Новости»
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Россия после завершения гибридной войны стран Запада против должна простить те страны Азии и Латинской Америки, которые участвовали в «антироссийском западном треше», поддавшись влиянию англосаксов. Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик порассуждал о шагах, которые будет необходимо предпринять России после окончания гибридной войны с Западом.

По мнению Медведева, можно будет простить ряд стран Азии и Латинской Америки, которые «поддались давлению англосаксов и приняли хотя бы и пассивное участие в антироссийском западном треше».

США политик предлагает игнорировать, потому что не рассчитывает на дружеские отношения в ближайшие сто лет, а воевать считает накладным и опасным из-за угрозы начала мировой ядерной войны.

В отношении стран Запада он настроен более серьезно и планирует их «наказать».

«Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию», - написал Медведев.

Ранее зампред Совета безопасности РФ заявил, что возникающие в России этнические анклавы могут в будущем стать рассадниками экстремизма.

США Дмитрий Медведев Европа Россия Запад

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