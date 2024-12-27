«Попкорн готов!» Медведев предложил Южной Корее устроить «Игру в кальмара»

«Южная Корея снова в деле: один импичмент следует за другим! С таким же успехом можно начать „Игру в Кальмара“ (популярный южнокорейский веб-сериал. - прим. ред.) для правительства. Наш попкорн готов!» - написал он в соцсети X.

Так политик отреагировал на заявление спикера южнокорейского парламента У Вон Сика о том, что депутаты на заседании 27 декабря поддержали предложение об импичменте временно исполняющего обязанности президента страны Хан Док Су. За эту инициативу проголосовали 192 из 300 законодателей.

В сентябре 2021 года на платформе Netflix состоялась премьера сериала «Игра в кальмара». В центре сюжета - люди, которые оказались в сложной финансовой ситуации и готовы на все ради крупного выигрыша. Они участвуют в играх на выживание.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение. Позже он извинился за это и пообещал не использовать этот инструмент на предстоящем голосовании в парламенте по импичменту. Однако началось расследование, к президенту Южной Кореи пришли с обысками.