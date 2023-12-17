17 декабря 2023, 12:55

Помощника сенатора США уволили после порноскандала

Unsplash
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Младшего помощника сенатора США Бена Кардина, Эйдана Маэсе-Черопски, уволили из верхней палаты конгресса, сообщила газета Politico. Ранее стало известно, что он якобы снял гей-порно со своим участием в зале заседаний.

«Эйдан Маэсе-Черопски больше не работает в сенате США», - рассказали изданию в офисе сенатора.

Там отказались давать дополнительные комментарии по этому «кадровому вопросу».

По данным газеты, перед этим Маэсе-Черопски написал на своей странице в соцсети LinkedIn, что «никогда не проявил бы неуважения к рабочему месту», поскольку любит свою работу. Он назвал «сфабрикованными» любые попытки охарактеризовать его действия и пообещал изучить доступные «законные варианты» выхода из ситуации. При этом бывший политик признал, что некоторые из его действий в прошлом «свидетельствовали о недальновидности», и отметил, что пережил «трудное время».

Информация о том, что сотрудник сената США снял гей-порно прямо в зале заседаний, появилась накануне. Видео попало в частную группу политиков-гомосексуалистов. СМИ со ссылкой на ультраправую американскую активистку Лауру Лумер писали, что на кадрах - сотрудник сената от Демократической партии Эйдан Маезе-Черопски.

США Скандалы Секс
17 декабря 2023, 12:37
Более двух тысяч украинских грузовиков скопилось у границы с Польшей
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Более двух тысяч грузовых автомобилей встали в пробке на польско-украинской границе со стороны Польши. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на Госпогранслужбу.

Утром 17 декабря были заблокированы три направления на границе с Польшей. Не могли проехать 2150 большегрузов. Больше всего машин оказалось напротив пункта пропуска «Шегини - Медыка».

Польские перевозчики начали блокировать погранпункты на границе с Украиной в начале ноября. Поляки протестовали, потому что начали терять работу из-за конкуренции с украинцами. Акции на польско-украинской уже назвали новым стандартом ведения внешней политики.

Забастовки польских водителей приводят к плачевным последствиям. Ранее в очереди на границе уже умерли три украинских дальнобойщика. Мужчине стало плохо перед пунктом пропуска «Корчева» с польской стороны.

Грузовики Машины Украина Польша
17 декабря 2023, 12:01
Украина вычеркнула Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»
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Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановила статус австрийской группы банков Raiffeisen Bank International как «международного спонсора войны». Отметка появилась на сайте агентства, ведущего этот реестр.

«Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии», - указали в НАПК.

Raiffeisen Bank International - одна из крупнейших австрийских банковских групп со штаб-квартирой в Вене. Raiffeisen Bank работает в 24 странах. В Центральной и Восточной Европе он охватывает 12 стран, пять из которых являются членами Евросоюза, с дочерними банками.

В списке «спонсоров войны» Raiffeisen Bank находился с марта 2023 года из-за того, что продолжил деятельность в России. Австрийская банковская группа обещала уйти из РФ до конца 2023 года, но отложила дату.

Банки Европа Россия Украина
17 декабря 2023, 11:08
Путин назвал последствия вступления Финляндии в НАТО
РИА «Новости»
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Россия и Финляндия когда-то имели добрые и крепкие отношения, но теперь российской стороне приходится воссоздавать Ленинградский военный округ и разворачивать подразделения. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал президент Владимир Путин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс «затащил» в свой состав Финляндию, испортив тем самым российско-финские отношения. Страны являлись партнерами и благодаря успешному сотрудничеству развивали свою экономику.

«У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Те споры, в том числе и территориального характера в середине ХХ века давно решены. Самые добрые, самые сердечные были отношения», - отметил Путин.

Он добавил, что России придется концентрировать рядом с финской границей воинские подразделения, чтобы обезопасить себя от НАТО.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал военные соглашения между США и финской стороной угрозой для РФ. По его словам, после расширения альянса его военная инфраструктура уже начала «заходить внутрь Финляндии».

Финляндия Россия Владимир Путин Армия
17 декабря 2023, 11:02
Немецкая таможня пригрозила России конфискацией рождественских подарков
Unsplash
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Немецкая таможня напомнила, что может конфисковать отправленные из России рождественские подарки, если они не будут отвечать всем «требованиям». Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

«Ввоз множества товаров различного характера из России запрещен», - указали в таможне.

Ведомство предупредило, что конфискации подлежат подарочные посылки, содержащие камни и драгоценные металлы, сигареты, косметику, бумагу и пластмассу. В таможне добавили, что исключения не подразумеваются, и все товары подобного рода будут конфисковывать.

Ранее в осеннем прогнозе Еврокомиссии рассказали об экономическом спаде в 2023 году. Его предсказывают в Германии, Финляндии, Швеции и еще семи странах. По мнению издания South China Morning Post , руководство ФРГ пошло на поводу у США в вопросе антироссийских санкций и тем самым ухудшило экономическую ситуацию в государстве.

Германия Таможня Россия

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