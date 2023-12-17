Помощника сенатора США уволили после порноскандала

«Эйдан Маэсе-Черопски больше не работает в сенате США», - рассказали изданию в офисе сенатора.

Там отказались давать дополнительные комментарии по этому «кадровому вопросу».

По данным газеты, перед этим Маэсе-Черопски написал на своей странице в соцсети LinkedIn, что «никогда не проявил бы неуважения к рабочему месту», поскольку любит свою работу. Он назвал «сфабрикованными» любые попытки охарактеризовать его действия и пообещал изучить доступные «законные варианты» выхода из ситуации. При этом бывший политик признал, что некоторые из его действий в прошлом «свидетельствовали о недальновидности», и отметил, что пережил «трудное время».

Информация о том, что сотрудник сената США снял гей-порно прямо в зале заседаний, появилась накануне. Видео попало в частную группу политиков-гомосексуалистов. СМИ со ссылкой на ультраправую американскую активистку Лауру Лумер писали, что на кадрах - сотрудник сената от Демократической партии Эйдан Маезе-Черопски.