Помощник жены Байдена домогался коллег и обсуждал их пенисы

По данным издания, Бернал «неоднократно говорил на рабочем месте о размерах пенисов сотрудников». Таким образом, чиновник злоупотреблял своим положением, делая «неприемлемые заявления о личной жизни коллег».

«Сотрудникам говорил, что его „защищает“ Джилл», - указали в статье.

Речь идет о личной связи Бернала с семьей Байдена и его особой дружбе с женой действующего президента. Сам же Энтони Бернал отрицает все обвинения в свой адрес и называет их необоснованными нападками.

Ранее бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. По ее словам, американский лидер домогался ее еще в начале 90-х, когда занимал пост сенатора.