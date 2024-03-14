14 марта 2024, 03:00

Помощник жены Байдена домогался коллег и обсуждал их пенисы

РИА «Новости»
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Личный помощник первой леди США Джилл Байден Энтони Бернал более 10 лет домогался своих коллег на рабочем месте и обсуждал их половые органы. Об этом написала американская газета The New York Post.

По данным издания, Бернал «неоднократно говорил на рабочем месте о размерах пенисов сотрудников». Таким образом, чиновник злоупотреблял своим положением, делая «неприемлемые заявления о личной жизни коллег».

«Сотрудникам говорил, что его „защищает“ Джилл», - указали в статье.

Речь идет о личной связи Бернала с семьей Байдена и его особой дружбе с женой действующего президента. Сам же Энтони Бернал отрицает все обвинения в свой адрес и называет их необоснованными нападками.

Ранее бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. По ее словам, американский лидер домогался ее еще в начале 90-х, когда занимал пост сенатора.

США Семья Джо Байден
14 марта 2024, 03:27
Лидер КНДР лично протестировал новейший танк на соревнованиях
РИА «Новости»
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Северная Корея провела соревнования среди танковых экипажей, в ходе которых лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал танк нового типа. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», - сказано в сообщении.

По словам Ким Чен Ына, северокорейская армия обладает «самым могущественным в мире танком». Он отметил его боеспособность, мощную ударную силу и маневренность.

В ходе соревнований проверяли практические навыки танкистов, а также их умение вести боевые действия по различным тактическим заданиям. В них участвовали лучшие экипажи из крупных танковых соединений.

В начале марта армия КНДР провела масштабные артиллерийские учения , которыми командовал Ким Чен Ын. Целью была проверка способности артчастей ударить по вражеской столице - Сеулу.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что результатом американских провокаций может стать проведение ядерных испытаний в КНДР.

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Танки
14 марта 2024, 02:44
Режим повышенной готовности ввели из-за токсичной кошки в Фукуяме
Freepik
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В японском городе Фукуяма объявили режим повышенной готовности из-за кошки. Животное упало в чан с токсичным веществом и сбежало. Об этом написало издание The Guardian.

По данным издания, работник сталелитейного завода заметил следы кошачьих лап, ведущие от чана с шестивалентным хромом. Это токсичное вещество, способное вызвать слепоту и рак при малейшем контакте. Предполагается, что кошка случайно упала в емкость с химикатом, но смогла выбраться и сбежала.

Власти Фукуямы усилили патрулирование в городе. Они попросили жителей не приближаться к токсичной кошке. Поиски животного продолжаются.

В декабре прошлого года жители британского города Сискейл пожаловались на стаю радиоактивных кошек, которые «буквально какают плутонием». По их словам, животные обитают недалеко от комплекса «Селлафилд», построенного в 1947 году для разработки ядерного оружия и производства плутония. Эксперты подтвердили, что в кошачьих фекалиях действительно могут содержатся следы плутония и цезия.

Япония Животные Рак Заводы Онкология
14 марта 2024, 01:30
Очередной конфуз. Байден снова оговорился
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден во время своего выступления в городе Милуоки перепутал, сколько времени он работает на президентском посту. Трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», - сказал он.

После победы на выборах президента США в ноябре 2024 года кандидат вступит должность в январе после инаугурации. Ни с одной из этих дат не прошло четыре года, как указал Байден.

Американский лидер периодически попадает в конфуз перед публикой. Так, он назвал председателя КНР Си Цзиньпина именем умершего китайского политика. Байден также оконфузился, перепутав имя европейского лидера. До этого 81-летний политик пообщался умершим канцлером Германии Гельмутом Колем.

США Джо Байден Выборы
14 марта 2024, 01:18
Умер Патриарх Болгарской православной церкви
РИА «Новости»
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Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит умер после продолжительной болезни. Священнослужителю было 78 лет. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

«Он останется незабываемым в наших сердцах с его любовью, благостью, смирением и терпением! Светлый путь, Святейший Владыко!» - написал в соцсетях епископ Болгарской православной церкви Антоний.

По информации телеканала, в ноябре прошлого года патриарха госпитализировали с болезнью легких. Смерть наступила вследствие полиорганной недостаточности.

Священнослужитель стал патриархом Болгарской православной церкви и митрополитом Софийским 11 лет назад - его избрали в 2013 году.

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