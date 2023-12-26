Помощник президента РФ рассказал об изменении численности населения в Азии в будущем

Он напомнил, что КНР уже прошла пик по численности населения. Помощник президента сделал прогноз о том, как изменится структура мирового населения в будущем и предположил, что ближайшие лет 50 будут определять глобальное развитие.

«Сейчас основная дискуссия уже не о том, когда мир заселят китайцы, а в каком году население КНР с 1,4 миллиарда сократится до 800 миллионов», - отметил Орешкин По его мнению, рождаемость в Китае и Индии начала замедляться, поэтому в будущем баланс в Азиатском регионе изменится. Если уровень урбанизации останется прежним, в КНР будет наблюдаться переизбыток городской инфраструктуры.

«Это приведет к кардинальным изменениям в объемах инфраструктурного строительства, спроса на энергоресурсы и всего остального», - заключил Орешкин.

Ранее помощник президента назвал российскую экономику крупнейшей в Европе. По его мнению, США, Япония и Евросоюз начали терять свое экономическое лидерство.

Численность населения в Китае к 2060–2070 годам может сократиться с 1,4 миллиарда до 800 миллионов человек. В этом случае жители КНР столкнутся с переизбытком городской инфраструктуры. Об этом журналу «Эксперт» заявил помощник президента России Максим Орешкин.