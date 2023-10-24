Помощь украинским пенсионерам раскритиковали в США
Американские власти выделяют Украине намного больше средств, чем требуется для обороны страны. Они финансируют даже пенсионную систему, заявил директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит. Об этом он написал в статье для The American Conservative.
По словам Ландрита, значительная часть американской помощи даже не помогает ВСУ противостоять России.
«Например, мы финансируем пенсионную систему. Даже если представить, что мы должны финансировать оборону Украины, как в это вписываются государственная пенсионная система?» - задался он вопросом.
Как отметил аналитик, с начала конфликта конгресс США уже одобрил Украине сумму, сравнимую с ВВП страны до пандемии. Всего киевский режим получил 130 миллиардов долларов. Такая сумма соответствует размеру ВВП Украины в 2018 году. Ландрит подчеркнул, что Украина получает гораздо больше денег, чем ей требуется для ведения боевых действий. При этом американцы даже не могут узнать, куда именно идут выделенные суммы.