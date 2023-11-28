«Все уже признали, что Украина проиграла, и поэтому сейчас западные страны активно призывают ее урегулировать конфликт путем переговоров. Это означает, что все, что говорили ЕС и НАТО об этом конфликте, оказалось ложью - откровенной ложью», - сказал он.

Объемы реальной военной помощи Украине, по словам американца, сократились. Скотт Риттер заявил, что нынешний поток вооружений не окажет никакого влияния на расстановку сил. Он сказал, что НАТО начал убеждать украинское руководство в том, что настал самый подходящий момент для переговоров с Россией.

Скотт Риттер заявил, что по мнению Запада, для Украины ситуация уже не улучшится. Россияне одержали победу, и этого, по его словам не удастся изменить.

Переговоры 2022 года остановили из-за того, что страны НАТО , в первую очередь Великобритания и США, уговорили Украину продолжать конфликт. Об этом заявил бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург. Он объяснил, что мирное соглашение ознаменовало бы поражение альянса.